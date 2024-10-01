Раніше День Покрови Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня, але тепер святкують 1 жовтня. Річ у тім, що у 2023 році Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що дати більшості свят змістилися на 13 днів.

Не пропустіть Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці 2024: найтепліші привітання у прозі та віршах

LifeStyle24 підготував святкові картинки-привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці. Надішліть їх усім рідним і знайомим та подаруйте їм гарний настрій.

День Покрови Пресвятої Богородиці 2024: гарні картинки-привітання



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Колаж LifeStyle24

Які традиції свята

На свято Покрови християни йдуть до церкви та моляться Божій Матері про захист, сімейне життя, допомогу та любов. У цей день Пресвята Богородиця обов'язково має виконати всі бажання християн – варто лише щиро попросити.

У давнину незаміжні жінки просили в Діви Марії зберегти молодість і красу. Водночас вважалося, що молитва Божій Матері допоможе дівчатам знайти кохану людину.