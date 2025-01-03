24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які належали красивим чоловікам і жінкам. Такі родові імена нерідко формували позитивний образ людини.

Цікаво Ваші предки були позашлюбними дітьми: 19 українських прізвищ, які мають цікаву історію

Прізвища, які давали лише найгарнішим українцям

Наші пращури часто утворювали прізвища з огляду на особливості зовнішності людини. Так, привабливі чоловіки й жінки мали відповідні родові імена. Ці люди справляли гарне враження, тому їх завжди поважали у суспільстві. Крім цього, такі українці полюбляли дбати про свій зовнішній вигляд, що допомагало отримати визнання серед інших. До прізвищ, які давали лише найгарнішим людям, належать:

Славна – в Україні мешкає 209 людей, які мають це прізвище.

– в Україні мешкає 209 людей, які мають це прізвище. Руденко – займає 18 місце серед найпоширеніших прізвищ в Україні. Його мають майже 44 тисячі людей.

– займає 18 місце серед найпоширеніших прізвищ в Україні. Його мають майже 44 тисячі людей. Селепій – відомо про 97 представників цього прізвища, що проживають в Україні.

– відомо про 97 представників цього прізвища, що проживають в Україні. Мила – ним може похизуватися 173 людини.

– ним може похизуватися 173 людини. Бравий – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо про 8 його власників.

– вважається рідкісним прізвищем, адже відомо про 8 його власників. Красива – лише 2 людини мають це прізвище

– лише 2 людини мають це прізвище Левенець – відомо про 2675 власників такого прізвища

– відомо про 2675 власників такого прізвища Мальована – 2188 представників цього родового імені мешкає в Україні

– 2188 представників цього родового імені мешкає в Україні Бойко – вважається досить поширеним, адже займає 5 місце серед найпопулярніших прізвищ в Україні. Його мають понад 83 тисячі українців.

– вважається досить поширеним, адже займає 5 місце серед найпопулярніших прізвищ в Україні. Його мають понад 83 тисячі українців. Голубка – не є дуже поширеним прізвищем, бо відомо про 1070 його носіїв.

– не є дуже поширеним прізвищем, бо відомо про 1070 його носіїв. Лебідь – в Україні налічується 8978 власників цього родового імені.

Прізвища, які давали гарним українцям / Фото Freepik

Які прізвища давали розумним людям

Родові імена Розумнюк, Семирозум вказують на високий інтелект і бажання вчитися. Ймовірно, власники таких прізвищ були поважними особами в народі й до них часто зверталися за допомогою.

Водночас прізвища Мудрець, Мудрецький, Мудрак, Мудрейовський походять від слова "мудрий". Наші предки давали такі родові імена людям, які відзначалися гострим розумом та глибокими знаннями.

Крім цього, прізвища Голова, Головач мали лише ті люди, які здобули гарну освіту або займалися науковою діяльністю у давні часи.