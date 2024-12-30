Тому нерідко діти, які з'явилися на світ поза шлюбом, отримували особливі прізвища. Про них детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Прізвища, які давали позашлюбним дітям

Незаконнонародженим дітям імена зазвичай обирали під час обряду хрещення, орієнтуючись на церковний календар. У такому разі по батькові таким малюкам утворювали від імені хрещеного батька. Водночас прізвища малеча нерідко отримувала від чоловіка, який міг бути її татом. Втім, тоді скорочували частину родового імені. Так, прізвище Калитовський перетворювалося на Литовський, а Четвертинський – Вертинський і так далі.

Що цікаво, досить часто позашлюбним дітям давали родові імена, які мали закінчення -юк. Однак у сучасному світі носіїв цих прізвищ не залишилося в Україні. Серед таких родових імен: Кривтюк, Кривдюк і Покривтюк.

Інколи батько приймав малюка в родину, тоді дитина отримувала його прізвище, замість того, що мала колись. Крім цього, новонародженому нерідко давали родове ім'я від дідуся за маминою лінією, але за згодою старших.

Також прізвища для позашлюбних дітей переважно утворювали від імен матері. Ці родові імена могли також вказувати на те, що головною в сім'ї була жінка. До таких прізвищ належать: Марусяк, Фещин, Олянич, Катренко, Гануляк, Маріяш, Катеринюк, Маланчук, Паращук, Маланюк, Мотренко, Настенко, Маруняк та Марунчак.

Прізвища, які давали дітям / Фото Freepik

Прізвища, які вказують на те, що родом керувала жінка

Прізвища, утворені від імені Варвара, що має давньогрецьке походження та означає "іноземка" або "варварка", досить поширені серед українців. Так, варіанти: Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, та Варварецький – популярні, тому їх власники живуть в усіх областях України.

Досить багато прізвищ утворилося від імені Ганна, яке має давньоєврейське походження та означає "прихильність" або "добра воля". Серед них: Ганенко, Ганчук, Ганич та інші.

Також в Україні можна часто почути прізвища, утворені від імені Галина, що має давньогрецьке походження та перекладається як "спокій". До таких варіантів належать: Галенко, Галчук Галкевич і Галич.