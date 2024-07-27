Якщо ви шанувальники ретро-епохи, то радимо обрати одне з таких імен для своїх майбутніх синів або доньок: Себастьян, Сара, Джон, Пенелопа. Більше про їхнє походження та значення, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Себастьян

Ім'я Себастьян прийшло до нас зі Стародавньої Греції та утворилося від слова "sebasteo", яке перекладається як "поважати". Зараз воно популярне у різних європейських країнах, зокрема в Іспанії та Франції.

Себастьян завжди готовий до ризиків, він навпаки не любить, коли справи йдуть занадто одноманітно. Однак у такого хлопця доволі імпульсивний характер, через який часто можуть виникати конфлікти.

Сара

Ім'я Сара має давньоєврейське коріння та трактується як "володарка", "родоначальниця", "владна", "мати багатьох дітей". Воно зустрічається в країнах, де поширена християнська, ісламська та юдейська віра.

Сара проявляє себе у різних професіях та заняттях, а найбільше – у творчих. Вона ніколи не відмовить у допомозі близьким людям, але водночас вміє постояти за себе та відстояти власну думку.

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Джон

Ім'я Джон походить від давньоєврейського імені Йоханан, яке означає "Бог (Яхве) милостивий". Воно також має латинські й давньогрецькі корені. Популярне у багатьох країнах світу, де має різні варіанти звучання.

Джон не любить спонтанних ситуацій, адже повинен контролювати все навколо. Він – не лідер за натурою, оскільки не вміє брати на себе відповідальність. Обирає знаходитися у тіні.

Пенелопа

Ім'я Пенелопа часто зустрічається у давньогрецькій та давньоримській міфології. Так, наприклад, називалася дружина Одіссея, який був володарем острова Ітака. Тлумачиться це ім'я як "вірна дружина".

У Пенелопи постійно змінюється настрій, тому рідні, друзі, колеги та знайомі не завжди готові до такого. У компанії вона любить бути в центрі уваги та займати лідерські позиції.

Джеймс

Ім'я Джеймс утворилося від латинського слова "lacobus" та, крім того, має французькі й англійські корені. Також вважається, що воно походить від імен Яків, яке перекладається як "послідував".

Джеймс володіє доволі закритим характером, він не буде розповідати про себе будь-якій людині. Попри це, такий чоловік завжди щиро спілкується з рідними та друзями та вимагає від них того самого.