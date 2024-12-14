У 2024 році Різдво Христове припадає на середу. Чи варто українцям очікувати вихідний у цей день – розповідає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

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Чи буде вихідний на Різдво 2024

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави. В Україні триває воєнний стан, тому усі додаткові вихідні скасовуються. Отже, 25 грудня українці будуть працювати. Однак роботодавці можуть зробити вихідний або скоротити робочий день для своїх працівників, якщо захочуть.

Варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в державі до 7 лютого 2025 року.

До того ж українцям не варто очікувати встановлення вихідних на Святвечір та Новий рік, відповідно 24 і 31 грудня.

Різдво 2024 / Фото Freepik

Коли українці відпочиватимуть у грудні 2024

У грудні в Україні, як і у попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. Українці відпочиватимуть 9 днів, а саме 1,7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 грудня, а працюватимуть 22 дні – 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 і 31 грудня.