До Різдва люди постилися протягом 40 днів. Так, християни очистили свої тіла та душі перед великим святом. Про суворі заборони, які діють у Різдво – розповідає 24 Канал.

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Традиції Різдва 2024

У церквах 25 грудня зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких вірянам варто обов'язково відвідати. Після цього люди збираються родиною та проводять день у сімейному колі. На Різдво українці вже можуть їсти продукти тваринного походження, адже піст вже закінчився. Тому на святковому столі господині часто ставлять страви з молочних і м'ясних продуктів, якими потім насолоджуються разом з гостями.

Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.

Різдво 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

У Різдво не рекомендується вирушати в далекі подорожі та переїжджати в інше місто, бо існує ризик невдач на новому місці. Крім цього, не варто стригти волосся та нігті у цей день, адже тоді скоротите собі тривалість життя. Водночас 25 грудня заборонено ворожити на свою долю, оскільки це гріх. До того ж вірянам не слід займатися риболовлею та вирушати на полювання.

Традиційно у Різдво не можна лихословити, пліткувати, заздрити, сваритися та сперечатися, бо тоді привабите негатив у своє життя. Також не варто займатися хатніми справами, зокрема прибиранням, пранням та рукоділлям. У це велике свято не рекомендується виносити сміття, адже існує ризик позбутися щастя в наступному році.