У 2024 році українці святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці вже цього тижня – 8 вересня. У цей день віряни традиційно підуть на святкову літургію, аби помолитися до Діви Марії, пише LifeStyle 24.

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Різдво Пресвятої Богородиці: що це за свято

Матір'ю та батьком Пресвятої Богородиці були Анна та Йоаким, які мешкали у Назареті та дотримувалися спокійного способу життя. Однак жінка ніяк не могла завагітніти. Люди вважали, що безпліддя стається через гріх, тому Бог відвертається від людини. Одного разу Йоаким захотів відвідати церкву, щоб принести жертву. Проте чоловік не зміг цього зробити, адже не мав дітей. Так, він вирішив провести сорок днів у пустелі та багато молитися, аби Анна змогла народити малюка. Вона також просила про це у Бога.

Коли Різдво Пресвятої Богородиці / Фото "Новини культури України"

Якось Анна зустрілася з ангелом, який сказав, що зовсім скоро у них з Йоакимом буде донька Марія. Коли жінка про це почула, то пообіцяла, що після народження дівчинка буде служити Богові. Згодом про приємну новину дізнався й чоловік. Коли Марія з'явилася на світ, то до 18 років проживала у храмі.

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається 8 вересня, адже сама тоді народилася Діва Марія, яка з часом стала мамою Ісуса Христа. Це, до слова, перше свято у новому церковному році.