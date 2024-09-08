Під час Різдва Пресвятої Богородиці не можна сваритися, відмовляти у допомозі нужденним, займатися хатніми справами та рукоділлям. Цей день варто розпочати з відвідин церкви, а потім зібратися за сімейним столом.
До речі Різдво Пресвятої Богородиці вже незабаром: традиції наших предків та історія свята
З нагоди важливого церковного свята редакція LifeStyle 24 підготувала добірку красивих привітань у картинках. Дорогі українці, нехай ви та ваші рідні будуть у безпеці. Тримайтеся купи у такі складні часи, не дайте негативу та злості захопити думки. Намагайтеся навіть у суцільній темряві шукати промінчик світла.
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у картинках
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Телеканал Україна
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото ОГО
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото vitannya.in.ua
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото vitannya.in.ua
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Hochu
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Hochu
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото forumsmile.com.ua
З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото forumsmile.com.ua
Сподіваємося, що ви обрали привітання для рідних та друзів з нашої добірки. Відправляйте їм чудові картинки!