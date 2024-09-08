Під час Різдва Пресвятої Богородиці не можна сваритися, відмовляти у допомозі нужденним, займатися хатніми справами та рукоділлям. Цей день варто розпочати з відвідин церкви, а потім зібратися за сімейним столом.

До речі Різдво Пресвятої Богородиці вже незабаром: традиції наших предків та історія свята

З нагоди важливого церковного свята редакція LifeStyle 24 підготувала добірку красивих привітань у картинках. Дорогі українці, нехай ви та ваші рідні будуть у безпеці. Тримайтеся купи у такі складні часи, не дайте негативу та злості захопити думки. Намагайтеся навіть у суцільній темряві шукати промінчик світла.

Різдво Пресвятої Богородиці: привітання у картинках

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Телеканал Україна

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото ОГО

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото vitannya.in.ua

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото vitannya.in.ua

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Hochu

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Hochu

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото Amazing Ukraine

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото forumsmile.com.ua

З Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото forumsmile.com.ua

Сподіваємося, що ви обрали привітання для рідних та друзів з нашої добірки. Відправляйте їм чудові картинки!