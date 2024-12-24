Що цікаво, слово "вертеп" зі старослов'янської мови перекладається як "печера". Спершу так називали пересувний театр ляльок, де можна було побачити вистави біблійного змісту. В Україні вертеп здобув велику популярність за часів бароко, у XVII–XVIII століттях. Портативний театр мав форму дерев'яного будинку, де на першому поверсі відбувалася сатирична інтермедія, а на другому – різдвяна драма. Через деякий час припинили використовувати ляльок, натомість вертеп перетворився на виставу, яку виконують люди. Втім, у сучасному світі так тепер називають колядників і артистів, вбраних у святкові костюми, розповідає 24 Канал.

Цікаво Різдво вже на порозі: чарівні віншування, які подарують радість і щастя

Головні герої вертепу символізують боротьбу добра зі злом та прославляють народження Ісуса Христа. Про них детальніше – читайте далі в матеріалі.

Головні герої вертепу

Цар Ірод – негативний персонаж вертепу. Він наказав своїм воїнам знайти новонародженого Ісуса Христа та вбити Його. Цю роль виконує мужній хлопець з низьким тембром голосу.

Ангел – передвісник приходу Месії. Його роль можуть виконувати дівчина або хлопець зі світлим волоссям та блакитними очима. Важливо, щоб людина була також одягнена у білий одяг, крила й німб над головою. Саме Ангел має тримати в руках Вифлеємську зірку та дзвіночок.

Жид – цей персонаж постійно ходить разом з царем Іродом. Жид намагається знайти солодощі та просить щось смачне у публіки.

Вертеп в Україні / Фото Freepik

Пастушки – саме їм Ангел повідомив про появу Сина Божого на світ. Роль пастушків можуть виконувати люди, які вбрані у традиційний одяг та тримають у руках торбинки. Туди господарі кладуть гроші або солодощі за виконання колядок.

Смерть – цей герой вбиває Ірода за всі його гріхи. Для того, щоб виконати цю роль, людина має бути високого зросту та мовчазною.

Чорт – цей кумедний персонаж забирає душу царя Ірода в пекло. Під час вистави Чорт може залицятися до дівчат і робити гримаси.

Три царі – саме вони принесли маленькому Ісусу три дари: ладан, золото та смирну. Виконувати роль царів можуть чоловіки з міцною статурою та з бородою. Ці герої вбрані у плащі та шапки. У руках царі тримають патериці.