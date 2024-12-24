Віншування – віршовані побажання здоров'я, добробуту, достатку та Божого благословення. Особливо популярними є короткі вітання, які легко запам'ятовуються та лунають у кожному домі. LifeStyle24 підготував чудові віншування, які принесуть добро, надію та диво.

Цікаво Найщиріші віншування на Різдво 2024: добірка теплих привітань зі святом

Добірка віншувань на Різдво 2024

Християни, браття милі,

Будьте добрі, відчиніть,

Ми до вашої оселі

З неба несемо привіт.

Сяє знову Вифлеємська

Зоря ясна, золота,

Вже дві тисячі літ поспілі

Сповіщає про Христа.

Забувайте про нестатки,

Негаразди ужитті,

Колядками очищайте

Душі стомлені свої.

Хай з Різдвом Христовим

Радість в серце увійде,

Спопелить усе недобре

І любов'ю зацвіте.

Хай добро вас зігріває.

Христос ся рождає!

***

Зірка засіяла в небі України,

Довгождану волю принесла.

Це нам подарунок Божої дитини,

Це Господня ласка нам зійшла.

Висихають сльози матері-Вкраїни,

Вже не чути стогону землі.

Поклонімся щиро всій Божій Родині,

Що пропала нечисть десь в імлі.

Ненько Україно, повернись до Бога,

Свій народ до нього приведи.

І зло не досягне нашого порога,

Він заступить край наш від біди.

О Ісусе милий, молиться Вкраїна,

Найщирішу вдячність воздає.

О дитятко Боже, як і Бог і людина

Їй благословення дай своє!

***

Прийміть щирі привітання Із Різдвом Христовим!

Та сердечні побажання

Щастя і любові!

А як будем жити в згоді

В рідній хаті, в дружнім роді,

Отоді над нашим краєм

Ясне сонечко засяє.

Христос ся рождає!

***

Ми прийшли вас привітати,

І про свято розказати.

Про святе Різдво Господнє

Проспівати вам сьогодні.

Нехай вам сповняться думки,

Що хочете – бажаєм тричі!

І жийте в щасті всі роки,

Аж поки Бог вас не покличе!

Нині в Україні пісня гомоніє,

Христос народився – весь нарід радіє,

І вся Україна Христа прославляє

Слава Україні! Христос ся рождає!

Віншування на Різдво / Фото Pinterest

***

Всім дорослим і маленьким

Зичим: жийте здоровенькі!

На потіху всій родині й на славу Україні!

Нині день великий – Рождество Христове!

Ангели співають на небеснім троні,

А Ісус маленький ручки простягає.

Це велике свято.

Христос ся рождає!

***

Ми прийшли сьогодні

З тою колядою,

Щоб вітати вас усіх

З ясною звіздою.

Бо народжений Ісус

Щиро вас вітає,

Щастя й радості для вас

З неба посилає.

Щоб на нашій Україні

Ниви процвітали,

Щоб у цьому році всі

Ви біди не знали.

Щоб було і світло, й газ,

Щоб ми працювали,

Нашу славу українську

На весь світ підняли.

Дочекався наш народ:

Є своя держава

І прапори свої є,

Й тризуб – наша слава.

Тому звичаї свої

Ви не забувайте,

Разом з нами до вертепу

Нині завітайте.

Колядуйте разом всі,

Як батьки колядували,

Щоби традиції святі

Й внуки пам'ятали.

Разом колядуймо,

Весело співаймо

І рожденного Ісуса

У вертепі вітаймо.

Нехай наша слава

Повік не вмирає!

Христос ся рождає!

***

А по цій коляді, чесні господарі,

Ми вас вітаєм, веселих свят бажаєм

І за вас, добрих християн, Господа благаєм:

Дай вам, Боже, в мирі й здоров'ї

Ці свята відсвяткувати

І Нового року дочекати,

Від Нового року до Богоявлення,

Від Богоявлення до Воскресіння,

Від Воскресіння до Трійці святої,

Цілий рік прожити в достатку і спокою.

І так з року в рік,

Доки вам Господь призначив вік,

У щасті й здоров'ї прожити

І царство вічне заслужити!

Хай вас Бог охороняє!

Христос ся рождає!