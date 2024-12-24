Віншування – віршовані побажання здоров'я, добробуту, достатку та Божого благословення. Особливо популярними є короткі вітання, які легко запам'ятовуються та лунають у кожному домі. LifeStyle24 підготував чудові віншування, які принесуть добро, надію та диво.
Цікаво Найщиріші віншування на Різдво 2024: добірка теплих привітань зі святом
Добірка віншувань на Різдво 2024
Християни, браття милі,
Будьте добрі, відчиніть,
Ми до вашої оселі
З неба несемо привіт.
Сяє знову Вифлеємська
Зоря ясна, золота,
Вже дві тисячі літ поспілі
Сповіщає про Христа.
Забувайте про нестатки,
Негаразди ужитті,
Колядками очищайте
Душі стомлені свої.
Хай з Різдвом Христовим
Радість в серце увійде,
Спопелить усе недобре
І любов'ю зацвіте.
Хай добро вас зігріває.
Христос ся рождає!
***
Зірка засіяла в небі України,
Довгождану волю принесла.
Це нам подарунок Божої дитини,
Це Господня ласка нам зійшла.
Висихають сльози матері-Вкраїни,
Вже не чути стогону землі.
Поклонімся щиро всій Божій Родині,
Що пропала нечисть десь в імлі.
Ненько Україно, повернись до Бога,
Свій народ до нього приведи.
І зло не досягне нашого порога,
Він заступить край наш від біди.
О Ісусе милий, молиться Вкраїна,
Найщирішу вдячність воздає.
О дитятко Боже, як і Бог і людина
Їй благословення дай своє!
***
Прийміть щирі привітання Із Різдвом Христовим!
Та сердечні побажання
Щастя і любові!
А як будем жити в згоді
В рідній хаті, в дружнім роді,
Отоді над нашим краєм
Ясне сонечко засяє.
Христос ся рождає!
***
Ми прийшли вас привітати,
І про свято розказати.
Про святе Різдво Господнє
Проспівати вам сьогодні.
Нехай вам сповняться думки,
Що хочете – бажаєм тричі!
І жийте в щасті всі роки,
Аж поки Бог вас не покличе!
Нині в Україні пісня гомоніє,
Христос народився – весь нарід радіє,
І вся Україна Христа прославляє
Слава Україні! Христос ся рождає!
Віншування на Різдво / Фото Pinterest
***
Всім дорослим і маленьким
Зичим: жийте здоровенькі!
На потіху всій родині й на славу Україні!
Нині день великий – Рождество Христове!
Ангели співають на небеснім троні,
А Ісус маленький ручки простягає.
Це велике свято.
Христос ся рождає!
***
Ми прийшли сьогодні
З тою колядою,
Щоб вітати вас усіх
З ясною звіздою.
Бо народжений Ісус
Щиро вас вітає,
Щастя й радості для вас
З неба посилає.
Щоб на нашій Україні
Ниви процвітали,
Щоб у цьому році всі
Ви біди не знали.
Щоб було і світло, й газ,
Щоб ми працювали,
Нашу славу українську
На весь світ підняли.
Дочекався наш народ:
Є своя держава
І прапори свої є,
Й тризуб – наша слава.
Тому звичаї свої
Ви не забувайте,
Разом з нами до вертепу
Нині завітайте.
Колядуйте разом всі,
Як батьки колядували,
Щоби традиції святі
Й внуки пам'ятали.
Разом колядуймо,
Весело співаймо
І рожденного Ісуса
У вертепі вітаймо.
Нехай наша слава
Повік не вмирає!
Христос ся рождає!
***
А по цій коляді, чесні господарі,
Ми вас вітаєм, веселих свят бажаєм
І за вас, добрих християн, Господа благаєм:
Дай вам, Боже, в мирі й здоров'ї
Ці свята відсвяткувати
І Нового року дочекати,
Від Нового року до Богоявлення,
Від Богоявлення до Воскресіння,
Від Воскресіння до Трійці святої,
Цілий рік прожити в достатку і спокою.
І так з року в рік,
Доки вам Господь призначив вік,
У щасті й здоров'ї прожити
І царство вічне заслужити!
Хай вас Бог охороняє!
Христос ся рождає!