Кожна щедрівка містить у собі символізм і особливе значення. LifeStyle24 підготував добірку старовинних обрядових пісень, які варто вивчити до Щедрого вечора.

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Добірка старовинних щедрівок

Добрий вечір, щедрий вечір,

Добрий вечір, щедрий вечір.

Ой у полі при дорозі.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Там Василько сіно косить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Сіно косить, коню носить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Коню носить, коня просить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Коню носить, коня просить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Буде йому три дороги.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А що перша – до батечка.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А друга – до матінки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А що третя – до дівчини.

Щедрий вечір, добрий вечір!

До дівчини по хусточку.

Щедрий вечір, добрий вечір!

До матінки по шапочку.

Щедрий вечір, добрий вечір!

До батечка по сорочку.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Ой у полі при дорозі.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Там Василько сіно косить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Коню носить, коня просить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Буде йому три дороги.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Добрий вечір, щедрий вечір,

Добрий вечір, щедрий вечір.

***

Ой завіяли Буйні Вітрови

Сему Дворові Новому Року пригнали

Встань Ґаздо вгорі Новий Рік у Дворі

Пускай Старий Рік приймай Новий Рік до себе

Уставай Ґаздо, не протягайся

Новому Року з нами вклоняйся скоренько

Нам за Коляду дайте Ковбасу

Щоби-сте мали Долю Хорошу дай Боже

На рідну школу дайте по грошу

А Молодцеві по Колачеві не шкодить

Дай же вам Боже з сим Новим Роком

Щастя-Здоровлє за кожним Кроком желаєм.

***

По горі, горі, пави ходили,

Пави ходили, пір'я губили.

Красна панна пір'я збирала,

Пір'я збирала, віночок плела.

Здибають її пани-королі:

"Чи ти царівна, чи королівна?"

Ні, не царівна, ні королівна,

Батькова дочка, як паняночка.

Дівка Марусечка по горі ходила!

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

По горі ходила, сад садила!

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Сад садила та й ще поливала!

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Щедрий вечор, добрий вечор!

Знаєм, знаєм, що пан вдома,

Вон же сидить конець стола,

На йом шуба, шуба-льова,

А в той шубі сто червонцов,

Всьому тому по червоному!

Дівка Марусечка по горі ходила!

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

По горі ходила, сад садила!

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Сад садила та й ще поливала!

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Щедрий вечор, добрий вечор!

Знаєм, знаєм, що пан вдома,

Вон же сидить конець стола,

На йом шуба, шуба-льова,

А в той шубі сто червонцов,

Всьому тому по червоному!

Щедрий вечір 2024 / Фото Pinterest



***

Що в пана хазяїна да на його дворі.

Щедрий вечор, щедрий вечор.

Да на його дворі, да на винограді.

Стояла береза, тонка-висока.

Тонка-висока, листом широка.

До тої берези стежечка втоптана.

Ой хто ж тую стежечку втопав же?

Дівка Галочка стежечку втоптала.

Кору колупала, на тарілку клала.

Та й понесла та й до винограду.

***

Ой, знати, знати, що за господиня,

Щедрий вечір, що за господиня.

У неї челядка вся в золоті ходить,

Щедрий вечір, вся в золоті ходить.

У неї коники все воронії,

Щедрий вечір, все воронії.

У неї возики все кованії,

Щедрий вечір, все кованії.

***

Ой гула, гула крутая гора

Щедрий вечір!

Ой гула, гула крутая гора

Добрий вечір!

Що й не зродила шовкова трава

Щедрий вечір!

Що й не зродила шовкова трава

Добрий вечір!

А й уродило та й гірке вино

Щедрий вечір!

А й уродило та й гірке вино

Добрий вечір!

Чия то дочка вино стерегла?

Щедрий вечір!

Нам, колядникам, вино принесла.

Добрий вечір!

Вино принесла красна панночка.

Щедрий вечір!

Красна панночка дівка Манічка.

Добрий вечір!

Пан-господарю, гостей зустрічай,

Щедрий вечір!

Гостей зустрічай, столи застеляй.

Добрий вечір!

І у гаразді ти бувай здоров!

Щедрий вечір!

А на другий рік прийдемо ми знов!

Добрий вечір!

***

Стоїть церковця та й на схід сонця

Щедрий вечір, добрий вечір!

А в тій церковці аж три віконця.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Перше віконце – то красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Друге віконце – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір!

Третє віконце – дрібні зірочки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Та сидять собі та й кругом стола.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Та їдять кутю та й пшеничную.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Та коло нього та й жона його.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Та коло неї та дітки їхні.

Щедрий вечір, добрий вечір!