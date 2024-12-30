Водночас 31 грудня віряни вшановують пам'ять преподобної Меланії Римлянки, на честь якої назвали обрядове свято – Маланка. Про заборони й традиції Щедрого вечора – розповідає 24 Канал.

Цікаво Для чого водять Козу на Щедрий вечір: що символізує цей обряд

Традиції на Щедрий вечір

31 грудня зазвичай проводяться богослужіння у церквах, які віряни мають відвідати. Після цього українці йдуть додому, де проводять час у сімейному колі за приготуванням святкових страв, серед яких обов'язково має бути кутя. Також на столі можуть стояти молочні та м'ясні страви, бо Різдвяний піст вже завершився, тому ніхто більше не дотримується обмежень у харчуванні.

На Щедрий вечір родини збираються, моляться та зустрічають Новий рік. За традицією, українці в цей день щедрують, бажаючи господарям щастя і достатку. Також існує звичай "Водіння Кози", під час якого хлопці та дівчата перевтілюються у різних персонажів, беруть із собою опудало кози й ходять від хати до хати.

У давнину наші предки також ворожили у цей день. Молоді дівчата хотіли дізнатися трохи більше про свою долю, зокрема про майбутнього нареченого.

Наступного дня, 1 січня, розпочинається обряд посівання, до якого долучитися можуть лише хлопці та чоловіки. У святкових піснях звучать побажання щастя й добробуту на Новий рік.

Традиції Щедрого вечора / Фото Pinterest

Що не можна робити

На Щедрий вечір існує багато заборон, яких наші предки намагалися дотримуватися. У цей день категорично не можна сперечатися, конфліктувати та бажати зла іншим. Водночас забороняється брати або позичати гроші, адже тоді привабите матеріальні труднощі в родину.

Крім цього, не можна одягатися у темне вбрання, бо воно символізує невдачу. До того ж не варто виносити сміття та старі речі з оселі, оскільки існує ризик позбавитися сімейного щастя. Також не слід займатися важкою фізичною працею та займатися рукоділлям.