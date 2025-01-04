У деяких регіонах України ходять щедрувати на другий Святий вечір, напередодні Водохреща. Цьогоріч Водохресний Святвечір відзначатимуть вже завтра, 5 січня. Тому деякі громадяни починають готуватися заздалегідь, шукаючи тексти щедрівок. Однією з найвідоміших святкових пісень вважається "Щедрий вечір, добрий вечір". Ця щедрівка має простий текст та ритмічну мелодію, що робить її легкою для вивчення як для дорослих, так і для дітей.
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24 Канал підготував текст щедрівки "Щедрий вечір, добрий вечір". Вивчіть її до другого Святвечора та подаруйте гарний настрій іншим у цей день.
"Щедрий вечір, добрий вечір": текст щедрівки
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та й облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Щедрівка "Щедрий вечір, добрий вечір": слухайте пісню онлайн
Ця щедрівка принесе лише позитивні емоції та яскраві враження господарям. Без цієї обрядової пісні неможливо уявити щедрування.