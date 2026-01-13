Одной из самых известных праздничных песен считается "Щедрый вечер, добрый вечер". Эта щедривка имеет простой текст и ритмичную мелодию, что делает ее легкой для изучения как для взрослых, так и для детей.

Интересно Когда отмечают старый Новый год в 2026 году в Украине: точная дата праздника

24 Канал ссылаясь на сайт "Украинские песни" подготовил текст щедривки "Щедрый вечер, добрый вечер". Выучите ее и подарите хорошее настроение другим в этот день.

"Щедрый вечер, добрый вечер": текст щедривки

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та й облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Щедривка "Щедрый вечер, добрый вечер": слушайте песню онлайн

Эта щедривка принесет только положительные эмоции и яркие впечатления хозяевам. Без этой обрядовой песни невозможно представить щедрование.