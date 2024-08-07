Хоч церква і заперечує забобони, деякі люди досі в них вірять. Багато популярних повір'їв передалися нам від предків. Що насправді станеться, якщо чорна кішка перебіжить дорогу, розповість LifeStyle 24.

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Чорна кішка перебігла дорогу – що станеться

Згідно з народними прикметами, якщо чорна кішка перебігла дорогу зліва направо, то на людину чекають труднощі. Деякий період вона буде стикатися з дрібними випробуваннями, які лише псуватимуть життя. Якщо ж навпаки – справа наліво, то варто готуватися до білої смуги, адже усі неприємності зникнуть.

Якщо кішка підійде до ніг, то скоро людина опиниться в небезпеці.

Якщо кішка перейде дорогу на перехресті, то доведеться йти на якісь жертви.

Уникнути негативного впливу чорної кішки на життя можна, якщо зробити один з цих "ритуалів". Зокрема, потрібно три рази плюнути через ліве плече, схрестити вказівний та середній пальці, обернутися та трохи йти спиною вперед, перекрутити на голові хустку, кепку, шапку або інший убір.

Попри весь негатив, який пов'язаний з кішками чорного кольору, багато людей з задоволенням тримають їх вдома. Тварини стають хорошими друзями, а їхні господарі зовсім не довіряють популярним забобонам.