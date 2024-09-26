До кінця 2024 року українці відзначатимуть лише один скорботний день. Детальніше про всі трагічні дати – розповість LifeStyle24.

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Траурні дні в Україні

День пам'яті жертв Голокосту

Цей день відзначають 27 січня. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН у листопаді 2005 року. Цю дату обрали невипадково – саме 27 січня 1945 року визволили людей з концтабору Освенцим, де катували й вбивали євреїв, поляків, ромів та інших.

День героїв Небесної Сотні

Щорічно цей день відзначають 20 лютого. Пам'ятну дату встановив Указ Президента від 11 лютого 2015 року, щоб вшанувати подвиг учасників Революції Гідності й пам'ять Героїв Небесної Сотні.

День Чорнобильської трагедії

З 1990 року в Україні вшановують пам'ять жертв вибуху на Чорнобильській АЕС. Щорічно громадяни відзначають цей день 26 квітня, оскільки саме в цю дату сталася трагедія, яка спричинила забруднення навколишнього середовища й забрала життя кількох тисяч людей.

День пам'яті та примирення

Його відзначають 8 травня, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули у Другій світовій війні. Скорботний день офіційно затвердили в Україні у 2015 році.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Траурну дату встановили 18 травня, бо саме в цей день у 1944 році розпочалася депортація кримських татар, яких забрали з власних домівок і вивезли з Батьківщини. В Україні його відзначають з 2014 року.

День пам'яті жертв політичних репресій

У скорботний день вшановують пам'ять людей, життя яких забрав радянський тоталітарний режим. Скорботну дату відзначають з 2007 року у третю неділю травня. Цьогоріч вона випала на 19 травня.

День пам'яті загиблих захисників України

Цю траурну дату почали відзначати у 2019 році, щоб вшанувати пам'ять військових, які загинули в боротьбі за незалежність і свободу України. Пам'ятний день присвячений виходу українських захисників з оточення в Іловайську у 2014-му, під час якого росіяни жорстоко вбили наших воїнів. Щорічно цю скорботну дату відзначають 29 серпня.

День пам'яті українців – жертв примусового виселення у 1944 – 1951 роках

Цей день відзначають з 2018 року у другу неділю вересня. У траурну дату вшановують пам'ять людей, яких примусово виселили з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-му. Цьогоріч цей день відзначили 8 вересня.

День пам'яті жертв Голодомору

Останній скорботний день, який відзначать українці у 2024 році. У траурну дату вшановують пам'ять людей, які померли внаслідок Голодомору. Цьогоріч цей день відзначатимуть 23 листопада.

Що заборонено робити в траурні дні

У скорботні дні на телебаченні та радіо не можна транслювати передачі гумористичного, розважального та еротичного характерів. Водночас це правило стосується поширення кумедних рекламних відеороликів й проведення різноманітних розіграшів у прямому ефірі.