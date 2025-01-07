Водночас 7 січня діє низка заборон, на які слід звернути увагу, щоб не накликати на себе негаразди. Що не можна робити в День Івана Хрестителя – розповідає 24 Канал.

Цікаво Сьогодні – Собор Івана Хрестителя: чому не можна бути жадібним у цей день

Що не можна робити

У цей день не варто займатися хатніми справами, зокрема прибиранням та пранням, щоб не позбутися добробуту. Це свято слід присвятити духовному очищенню, молитві та роздумам. Також не рекомендується приймати подарунки від незнайомців, оскільки можна притягнути негативну енергію в дім та забрати сімейне щастя.

Важливо уникати лихослів'я, заздрості та злих помислів. У народі вірять, що подібні дії можуть призвести до біди й негараздів. Крім цього, не варто бути жадібним і відмовляти у допомозі нужденним, щоб не накликати матеріальні труднощі й втрату фінансового добробуту.

Водночас вірянам не слід сваритися та сперечатися з рідними, бо конфлікт у цей день призведе до поганих стосунків з близькими у майбутньому. До того ж не можна використовувати гострі предмети, оскільки існує високий ризик скоротити тривалість життя рідних.

Іван Хреститель / Фото Pinterest

Традиції Собору Івана Хрестителя

У цей день у храмах проходять урочисті богослужіння, які відвідують віряни. Християни багато моляться та згадують про діяльність Івана Хрестителя. Українці просять у святого захисту й сил для родини.

Собор Івана Хрестителя – це також свято добрих справ. Традиційно цей день є гарною нагодою для благодійності. 7 січня люди допомагають нужденним, підтримують літніх людей та роблять пожертви для бідних.

Крім цього, наші предки нерідко влаштовували гучні святкування у цей день, зокрема відзначали весілля. Пращури вірили, що тоді шлюб молодят протриває довго.