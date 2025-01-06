Важливо зазначити, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати, коли християни відзначають релігійні свята, змістилися на 13 днів назад. Тому Різдвяний Святвечір українці щорічно святкують 24 грудня, тоді як ті, хто дотримується старого стилю, 6 січня.

Розбіжність у датах виникла внаслідок того, що не всі країни перейшли на календар, запроваджений Папою Римським. Це стосувалося й українців, які перебуваючи під владою Російської імперії, відмовилися дотримуватися нового стилю. У 1918 році УНР таки перейшла на григоріанський календар, але Православна церква відмовилася це робити, поки не настав 2023-й, розповідає 24 Канал.

Цікаво Нехай любов панує у родині: зворушливі привітання зі Святвечором у картинках і словах

Наша редакція підготувала чудові привітання зі Святвечором у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх своїм друзям і знайомим, яких хочете зарядити позитивом.

Привітання зі Святвечором 2025 за старим стилем: картинки й слова

Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив будинок радістю і затишком, подарував здоров'я та Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в стороні, поступившись дорогою важливим і цінним речам.

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У Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії й світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

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Хай здоров'я з вами буде,

Хай вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяні свята!

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Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24



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Нехай на Святвечір ваша родина збереться разом за одним столом, а дім сповниться особливо теплою атмосферою любові та радості! Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я, віри та надії, сили духу та чистоти душі! Зі Святвечором!

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Нехай Святвечір з появою першої зірки принесе із собою світлий та чарівний дух свята! Бажаю вам любові, миру й добра, і щоб у вашому житті не було місця печалі. Вітаю зі святом!

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

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Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров'я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

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Сьогодні Святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб в цю ніч сповнилися ваші найказковіші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!