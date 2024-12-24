Водночас запалена різдвяна свічка наповнює дім світлом, а молитва та щирі слова українців єднають серця. 24 Канал підготував щирі привітання у картинках і словах зі Святвечором. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та нагадайте близьким про важливість любові та дива у цей день.

Цікаво Зі Святвечором, Україно: найгарніші картинки-привітання зі святом

Привітання зі Святвечором 2024: картинки, проза й вірші

Нехай Різдвяний Святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарена сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Зі Святвечором!

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Вітаю вас зі Святвечором! Бажаю, щоб цей важливий день і прийдешнє Різдво принесли у ваш будинок добрі та радісні вісті, здоров'я душевне і тілесне, мир, любов і удачу у всіх справах! Нехай Різдвяна зоря світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях і робити добрі вчинки!

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив дім радістю й затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться осторонь, поступившись дорогою важливим речам.

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Святий вечір на поріг —

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

З тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

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Ось і настав Святвечір. Це час для зустрічі з родиною та відзначення світлого Різдва. Найважливіше в житті – близькі та рідні люди. Забудьмо образи та пам'ятаймо тільки щасливі дні. Зі святом!

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У Святвечір бажаю відкрити серце і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зоря надії й любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вечір вже Cвятий настав,

Спалахнула на небі зірка,

Я бажаю добра і щастя

Щоб не було ніколи гірко.

Нехай чудесний Святий Вечір

Будинок огорне добром,

І надія загориться

У душах праведним теплом.