Водночас запалена різдвяна свічка наповнює дім світлом, а молитва та щирі слова українців єднають серця. 24 Канал підготував щирі привітання у картинках і словах зі Святвечором. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та нагадайте близьким про важливість любові та дива у цей день.
Цікаво Зі Святвечором, Україно: найгарніші картинки-привітання зі святом
Привітання зі Святвечором 2024: картинки, проза й вірші
Нехай Різдвяний Святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарена сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Зі Святвечором!
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Вітаю вас зі Святвечором! Бажаю, щоб цей важливий день і прийдешнє Різдво принесли у ваш будинок добрі та радісні вісті, здоров'я душевне і тілесне, мир, любов і удачу у всіх справах! Нехай Різдвяна зоря світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях і робити добрі вчинки!
Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24
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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив дім радістю й затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться осторонь, поступившись дорогою важливим речам.
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Святий вечір на поріг —
Світлого Різдва для всіх!
Хай до вас він завітає,
З тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
Хай добро в сім'ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай Ісус вас не забуде!
Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24
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Ось і настав Святвечір. Це час для зустрічі з родиною та відзначення світлого Різдва. Найважливіше в житті – близькі та рідні люди. Забудьмо образи та пам'ятаймо тільки щасливі дні. Зі святом!
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У Святвечір бажаю відкрити серце і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зоря надії й любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.
Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24
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Вечір вже Cвятий настав,
Спалахнула на небі зірка,
Я бажаю добра і щастя
Щоб не було ніколи гірко.
Нехай чудесний Святий Вечір
Будинок огорне добром,
І надія загориться
У душах праведним теплом.