За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосиф жили за часів правління царя Ірода. Імператор наказав знайти та вбити усіх новонароджених малюків, оскільки дізнався про прихід Месії. Подружжю довелося тікати, щоб вберегти дитину. Марія народила Ісуса Христа у Вифлеємі. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря, розповідає 24 Канал.

На Святвечір люди готують 12 пісних страв, серед яких обов'язково має бути кутя, запалюють свічку та заносять до будинку Дідуха. Наприкінці дня українці співають колядки та бажають господарям щастя, миру й добробуту.

Цікаво Різдвяний Святвечір 2024: головні традиції світлого свята

З нагоди Святвечора наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати казковий настрій.

Привітання зі Святвечором 2024: картинки й листівки

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Проведіть цей день у сімейному колі та подаруйте своїм близьким турботу і тепло.