Крім цього, у цей день громадяни дотримуються інших традицій, які передаються з покоління в покоління. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Цікаво Нехай кутя принесе здоров'я й радість: гарні привітання зі Святвечором у прозі й віршах

Традиції на Святвечір 2024

Святвечір – останній день Різдвяного посту, який називають Пилипівкою. Протягом 40 днів люди не вживали м'ясні та молочні продукти, бо прагнули підготуватися та очистити своє тіло й душу до Різдва Христового. За традицією, на Святвечір не дозволяється їсти, поки на небі не з'явиться перша зоря. Лише після цього віряни розпочинають трапезу.

Щороку 24 грудня люди збираються родинами за столом, на якому стоять 12 пісних страв, серед яких кутя, вареники, голубці, узвар, гриби, пампушки, риба та інші. Вони символізують 12 апостолів Ісуса Христа.

Перед початком вечері господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. Це сніп, виготовлений з колосків, який символізує сімейний добробут, зв'язок між поколіннями, гарний врожай та перемогу світла над темрявою. Біля Дідуха нерідко ставлять горщик з кутею та узваром. Після цього, чоловік першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю.

Що цікаво, у Святвечір віряни також вшановують пам'ять померлих родичів та згадують лише позитивні моменти, пов'язані з покійниками. Повечерявши, українці збираються родиною та йдуть колядувати. Люди вітають один одного зі святом народження Ісуса Христа та бажають добра, миру й злагоди.

Святвечір 2024 / Фото Freepik

Коли раніше відзначали Святвечір

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Відтоді Святвечір почали відзначати 24 грудня. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть переддень Різдва 6 січня.