У цей день зазвичай готують пісні страви, оскільки ще діють обмеження в харчуванні. Про важливі традиції Святвечора – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Різдвяний Святвечір 2024: головні традиції світлого свята

Що кажуть, коли несуть вечерю на стіл на Святвечір

Святвечору передує сорокаденний Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. У цей період люди очищаються духовно та тілесно, тому відмовляються від їжі тваринного походження. За традицією, на Святвечір нічого не можна їсти, поки на небі не з'явиться перша зоря. Після цього віряни розпочинають трапезу.

На святковому столі зазвичай стоять 12 пісних страв. Вони символізують кількість апостолів Ісуса Христа. Серед страв обов'язково має бути кутя.

Традиційно перед вечерею господар будинку заносить до хати Дідуха – сніп, зроблений з колосків, який символізує українське Різдво. Біля атрибута ставлять горщик з кутею та узваром. На Святвечір перед тим, як сісти за стіл, зазвичай несуть вечерю до своїх хрещених батьків або до рідних і близьких. Переважно маленькі діти кажуть: "Добрий вечір, Святий вечір! Батько з мамою вечерю вам передали!". За це малеча отримує подарунки та солодощі, після чого всіх пригощають святковими стравами.

Нерідко родини починають вечерю зі спільної молитви. Після цього господар першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю. Члени сім'ї бажають один одному здоров'я та добробуту в наступному році.

Святвечір 2024 / Фото Pinterest

Які страви мають стояти на столі на Святвечір

Зазвичай на святковому столі має бути 12 пісних страв, які символізують апостолів Ісуса Христа. Головною є кутя – пшенична каша з медом, маком та горіхами. Також готують узвар – напій із сушених фруктів, що символізує очищення душі й тіла та достаток. Обов'язково господарі подають вареники з капустою чи картоплею, пісний борщ та тушковану капусту. Серед інших страв також можуть бути голубці з пісною начинкою, смажені або мариновані гриби, калач та запечена риба. До столу нерідко подають квасолю чи горох, які символізують плодючість, і пампушки.