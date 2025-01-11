У цей день наші предки проводили час вдома та не випускали дітей на вулицю, бо там панувала нечиста сила. Про заборони й прикмети 11 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті преподобного Феодосія Великого

Він народився у Каппадокії та жив приблизно у V-VI століттях. У дорослому віці Феодосій оселився в пустельній печері у Палестині, де, за переказами, ночували волхви, що поклонялися новонародженому Ісусу. Протягом 30 років преподобний вів самітницький спосіб життя, постійно молившись Богові. З кожним днем до Феодосія приходило все більше людей, які хотіли перебувати під його керівництвом. Преподобний побудував чернецький монастир, який став дуже відомим. Там зібралося майже 700 ченців. Лавра надавала допомогу усім бідним і нужденним. Згодом розпочалися гоніння на християн, що розлютило святого. Він відкрито заявив про своє невдоволення, за що був ув'язнений. Після смерті правителя чоловіка відпустили. Феодосій помер у віці 105 років.

Що не можна робити

Не варто брати або давати гроші у борг.

Не слід вранці виходити з дому, бо притягнете нечисту силу в оселю.

Не рекомендується стригти волосся та нігті.

Не можна лихословити, пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо вранці випаде сніг, то зима буде суворою.

Якщо сьогодні на вулиці холодно, то така погода буде восени.

Якщо надворі випав сніг і почав танути, то весна прийде скоро.

Якщо небо безхмарне, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

Міжнародний день рівності на роботі. Його щорічно відзначають з 2017 року. Саме тоді відбувся захід у Лондоні, в Leadenhall Building. Головна мета свята – побороти дискримінацію дискримінації за ознакою статі, раси, віку та релігії на роботі й заохотити різноманіття робочих місць.