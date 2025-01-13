У цей день наші предки готували багато страв та проводили час у сімейному колі. Про заборони й прикмети 13 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників Єрмила та Стратоніка

Єрмил був дияконом міста Сингідона. Чоловік віддано служив Богу та сповідував християнство. Однак Єрмил жив за часів правління імператора Лікінія, який переслідував вірян. Одного разу святого схопили та ув'язнили за небажання поклонятися ідолам. Єрмила втопили у річці Дунаї.

Водночас Стратонік був тюремним наглядачем і таємно підтримував ідеї християнства. Чоловік став свідком страшних мук Єрмила, свого друга. Стратонік не зміг стримати сліз, бо йому було важко дивитися на власного товариша. У цей момент усі зрозуміли, що наглядач – християнин. Стратоніка також засудили на мученицьку смерть.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується влаштовувати гучні святкування.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна засинати біля кота, бо існує високий ризик зійти з розуму.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте на заметіль.

Якщо почуєте спів синичок, то весна прийде скоро.

Якщо кішка довго сидітиме на підвіконні, то згодом почнеться відлига.

Якщо почуєте тріск у лісі, то зима буде морозною.

Що ще відзначають

День суспільного радіомовлення. Його щорічно відзначають 13 січня. Саме у цей день, у 1910 році, відбулася перша трансляція громадського радіо в Нью-Йорку. Це свято вшановує вплив радіомовлення на суспільство.