У цей день наші предки багато молилися та ходили до храмів. Про заборони й прикмети 2 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День святого Сильвестра

Він народився в Римі в родині християн. Після смерті батька Сильвестр здобув освіту, а згодом почав навертати язичників до віри. Коли почалися переслідування християн, святого схопили та почали змушувати зректися власних переконань. Сильвестр відмовився, за що був ув'язнений. Згодом його звільнили, але він продовжив поширювати християнство серед людей. Через деякий час Сильвестра висвятили спершу у сан диякона, а потім – у пресвітера.

Після смерті колишнього Папи, чоловіка обрали єпископом Римським. Сильвестр був відомий як захисник християнства, тому його поважали у народі. Він керував церквою понад двадцять років, а помер у глибокій старості.

Що не можна робити

Не варто запрошувати незнайомих людей в оселю.

Не рекомендується мити голову, бо можна позбутися сімейного щастя.

Не слід займатися хатніми справами, зокрема пранням та рукоділлям.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів синичок, то зима буде морозною.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо побачите іній на деревах, то очікуйте гарної погоди.

Якщо небо хмарне, то сьогодні буде вітряно.

Що ще відзначають

Всесвітній день інтроверта. Його заснували у 2011 році. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про спосіб життя інтровертів.