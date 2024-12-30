У цей день наші предки дбали про домашню худобу та готували страви з м'яса. Про заборони й прикмети 30 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Календар релігійних свят на грудень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святої мучениці Анісії Солунської

Вона віддано служила Богу, постійно молилася та дотримувалася постів. Анісія нерідко допомагала бідним і нужденним та доглядала за хворими. Дівчина жила за часів правління імператора Максиміліана. Правитель був жорстоким до християн, бо підтримував ідеї язичництва. Максиміліан влаштовував гоніння на вірян, наказував їх катувати та вбивати. Одного дня Анісія вирушила до храму, щоб помолитися Богу. Дорогою до церкви дівчину зупинив воїн-язичник. Чоловік забажав, щоб Анісія відвідала свято ідолів, але вона відмовилася. Через це воїн вбив дівчину. Тіло Анісії поховали у місті Солунь за усіма християнськими традиціями.

Що не можна робити

Не варто приймати подарунки від незнайомців.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не слід підіймати речі, які побачили на підлозі, бо тоді привабите негативну енергію в оселю.

Не можна лихословити, заздрити та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні на вулиці сонячно, то очікуйте потепління.

Якщо на вулиці холодно, то зима буде суворою.

Якщо на небі погано видно зірки, то очікуйте різкої зміни погоди.

Якщо протягом дня випаде багато снігу, то влітку буде дуже холодно.

Що ще відзначають

День глобального планування. 30 грудня люди підбивають підсумки року та будуть плани на наступний. У цей день усі думають про нові цілі, яких досягатимуть у майбутньому.