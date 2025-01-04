У цей день наші предки займалися ворожінням та проводили час з родиною. Про заборони й прикмети 4 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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Собор 70 апостолів

Перед останньою проповіддю Бог зібрав 70 апостолів, які мали розповідати про прихід Ісуса Христа. Також вони повинні були поширювати ідеї християнства, проповідуючи Євангеліє. Син Божий послав 70 своїх учнів у різні міста та місцевості для цієї святої мети. Кожен апостол віддано служив Богу й не зрікався власної віри. Однак деякі зі святих загинули мученицькою смертю через поширення християнства серед народу.

Що не можна робити

Не варто вирушати в подорожі або поїздки.

Не рекомендується займатися фінансовими питаннями.

Не слід розповідати про свої плани, адже тоді вони не реалізуються.

Не можна змінювати професію.

Народні прикмети

Якщо на деревах побачите багато снігу, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то зима буде морозною.

Якщо небо хмарне, то очікуйте холодів.

Якщо побачите зорю червоного кольору, то скоро буде вітряна погода.

Що ще відзначають

День хіт-параду. Це поняття означає перелік найкращих пісень за певний проміжок часу. Перший хіт-парад музичних платівок створив американський журнал Billboard у 1936 році.

Всесвітній день абетки Брайля. Його встановили на честь дня народження Луї Брайля, засновника рельєфно-крапкового шрифту для незрячих. Ця спеціальна абетка дозволяє людям з порушеннями зору читати та покращити якість їхнього життя.