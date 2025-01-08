У цей день наші предки проводили час з рідними й намагалися не працювати. Про заборони й прикмети 8 січня – пише 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті Григорія Чудотворця

Він прийняв чернечий постриг від преподобного Феодосія Печерського. Григорій віддано служив Богу й дуже багато молився, за що отримав дар пророкування та чудотворення. За переказами, молитва святого карала злодіїв та брехунів. Григорій неодноразово захищав тих, хто потребував його допомоги. Чудотворець був наділений смиренням та безкорисливістю. Одного дня Григорій зустрівся з воїнами князя Ростислава Всеволодовича. Чоловіки почали знущатися зі святого, тому пророк сказав, що вони всі разом з правителем втопляться в річці. За ці слова Григорія згодом вбили, а князь через деякий час таки загинув у водоймі.

Що не можна робити

Не варто байдикувати та лінуватися.

Не рекомендується вживати алкогольні напої та переїдати.

Не слід йти до лісу або в гори наодинці.

Не можна виходити на вулицю ввечері, бо там пануватиме нечиста сила, що принесе лише невдачі.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно Місяць і зорі, то очікуйте морозів.

Якщо на вулиці вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо сьогодні випаде сніг, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо кіт протягом загортається в клубок, то очікуйте холодів.

Що ще відзначають

День обертання Землі. У 1851 році фізик Жан Фуко створив великий маятник, який пізніше закріпив на куполі Пантеону в Парижі. До цього пристрою причепили дріт зі сталі, що дозволило довести факт оберту Землі навколо Сонця. Ця подія сталася саме 8 січня.