У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема вишиванням й в'язанням. Про заборони й прикмети 9 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Полієвкта

Він народився в місті Мелітіні. Чоловік був хоробрим воїном, але водночас – язичником. Одного дня Полієвкту наснився Ісус Христос. Син Божий подарував воїну світлий одяг. Після цього сну чоловік вирішив прийняти християнство. Тоді відбувалися гоніння на вірян, але Полієвкт не злякався цього та вирушив до головної площі міста. За переказами, він зруйнував статуї ідолів, а через деякий час був страчений за відмову від язичництва. Чоловік охрестився у власній крові. Полієвкт став першим, хто зазнав мученицької смерті за відданість християнству.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі бідним й нужденним, бо привабите матеріальні труднощі й проведете рік у боргах.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Не слід сваритися й сперечатися з рідними та друзями.

Не можна бажати іншим зла та заздрити.

Народні прикмети

Якщо кіт спатиме протягом дня, то очікуйте потепління.

Якщо небо безхмарне, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на вулиці літатиме багато ворон, то зима буде суворою.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте гарної погоди.

Що ще відзначають

Міжнародний день хореографа. Це свято вшановує творчу діяльність танцівників. У цей день організовують святкові концерти, на яких хореографи створюють справжнє шоу для глядачів.