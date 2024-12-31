У цей день наші предки готувалися до святкування Нового року. Про заборони й прикмети 31 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобної Меланії Римлянки

Вона народилася у родині заможних християн. У 14-річному віці Меланію змусили вийти заміж та народити двох дітей. Однак малюки померли одразу після появи на світ. Після цього дівчина разом з обранцем вирішила присвятити життя служінню Богу. Подружжя допомагало бідним й нужденним та відвідувало в'язниці, де перебували боржники. Меланія неодноразово піклувалася про хворих людей та будувала храми й лікарні. Згодом свята почала вести самітницький спосіб життя на Оливній горі, біля якої через деякий час заснували монастир. За переказами, Меланія Римлянка померла у 439 році.

Що не можна робити

  • Не варто сперечатися та конфліктувати з рідними.
  • Не рекомендується викидати старий одяг і взуття.
  • Не слід позичати або брати гроші в борг.
  • Не можна бити посуд, бо в наступному році будете багато сваритися з близькими.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні випаде сніг, то очікуйте відлигу.
  • Якщо на вулиці вдарив мороз, то зима буде сніжною.
  • Якщо на Новий рік буде тепло, то влітку багато дощитиме.
  • Якщо сьогодні негода, то така погода буде в липні.

Що ще відзначають

Щедрий вечір або Маланка. Це свято відзначають напередодні Нового року. У цей день люди збираються за родинним столом, на якому стоїть кутя, моляться Богу та щедрують. Українці ходять від хати до хати та бажають господарям щастя й достатку.

Переддень Нового року. До цього свята люди готуються протягом місяця, ставлять ялинку та купують подарунки рідним. У цей час оселі вже прикрашені гірляндами та іграшками, а в будинках лунають радісні голоси родин.