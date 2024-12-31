У цей день наші предки готувалися до святкування Нового року. Про заборони й прикмети 31 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобної Меланії Римлянки

Вона народилася у родині заможних християн. У 14-річному віці Меланію змусили вийти заміж та народити двох дітей. Однак малюки померли одразу після появи на світ. Після цього дівчина разом з обранцем вирішила присвятити життя служінню Богу. Подружжя допомагало бідним й нужденним та відвідувало в'язниці, де перебували боржники. Меланія неодноразово піклувалася про хворих людей та будувала храми й лікарні. Згодом свята почала вести самітницький спосіб життя на Оливній горі, біля якої через деякий час заснували монастир. За переказами, Меланія Римлянка померла у 439 році.

Що не можна робити

Не варто сперечатися та конфліктувати з рідними.

Не рекомендується викидати старий одяг і взуття.

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не можна бити посуд, бо в наступному році будете багато сваритися з близькими.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то очікуйте відлигу.

Якщо на вулиці вдарив мороз, то зима буде сніжною.

Якщо на Новий рік буде тепло, то влітку багато дощитиме.

Якщо сьогодні негода, то така погода буде в липні.

Що ще відзначають

Щедрий вечір або Маланка. Це свято відзначають напередодні Нового року. У цей день люди збираються за родинним столом, на якому стоїть кутя, моляться Богу та щедрують. Українці ходять від хати до хати та бажають господарям щастя й достатку.

Переддень Нового року. До цього свята люди готуються протягом місяця, ставлять ялинку та купують подарунки рідним. У цей час оселі вже прикрашені гірляндами та іграшками, а в будинках лунають радісні голоси родин.