У 2024 році Святвечір святкуватимуть 24 грудня, за новим церковним календарем, напередодні Різдва Христового. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому відзначатимуть цей день 6 січня.

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Традиційно, родини збиратимуться за столом й вечерятимуть після появи першої зорі на небі. Господарі ставляться на стіл 12 пісних страв, серед яких кутя, вареники, голубці, узвар, гриби, пампушки, риба та інші. Вони символізують 12 апостолів Ісуса Христа. У цей день також заведено згадувати померлих, а після вечері – йти колядувати, розповідає 24 Канал.

Вже зовсім скоро настане Святвечір, тому наша редакція підготувала зворушливі картинки-привітання зі святом. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним і близьким 24 грудня.

Привітання зі Святвечором 2024: картинки й листівки

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Святвечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Побажайте своїм друзям і рідним любові, спокою й миру в це світле свято.