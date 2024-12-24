За новоюліанським календарем, Святвечір щорічно припадає на 24 грудня. За старим стилем, віряни відзначатимуть це свято 6 січня. Про заборони, які діють у Святвечір – розповідає 24 Канал.

Цікаво Різдвяний Святвечір 2024: головні традиції світлого свята

Святвечір 2024

За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосиф жили за часів правління царя Ірода. Імператор наказав знайти та вбити усіх новонароджених малюків, бо дізнався про прихід Месії. Подружжю довелося тікати, щоб зберегти життя своїй дитині. Вони провели ніч у хліві для овець у Вифлеємі. Там Марія народила Ісуса Христа. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря. Завдяки цьому волхви дізналися, де перебуває Ісус. Вони піднесли Йому свої дари – золото, ладан і смирну.

Традиційно на Святвечір люди збираються родинами за столом, на якому стоять 12 пісних страв, серед яких кутя, узвар, гриби, пампушки, риба, вареники, голубці та інші. Вони символізують апостолів Ісуса Христа.

Перед початком вечері господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. Це сніп, виготовлений з колосків, який означає сімейний добробут. Повечерявши, українці починають колядувати, вітаючи один одного зі святом народження Ісуса Христа.

Святвечір 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

У Святвечір існує низка заборон, яких варто дотримуватися, щоб не привабити негатив в оселю. Так, не можна їсти м’ясні та молочні продукти, оскільки 24 грудня – останній день Різдвяного посту. Водночас не рекомендується стригти нігті та волосся, бо існує ризик скоротити собі тривалість життя. Крім цього, не можна лихословити, заздрити, пліткувати та бажати зла іншим.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним та бідним. До того ж не варто влаштовувати гучних вечірок і пишних святкувань. Втім, після вечері вже потрібно колядувати та прославляти народження Сина Божого.