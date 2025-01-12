У цей день наші предки ходили до церкви, де молилися святій. Про заборони й прикмети 12 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті святої мучениці Тетяни Римської

Вона народилася в родині римського консула, який таємно сповідував християнство. Ще змалку Тетяна вивчала Святе Письмо, а в дорослому віці вирішила присвятити життя служінню Богу. У зв'язку з цим, вона відмовилася виходити заміж, а через деякий час стала дияконисою Римської церкви. Свята багато допомагала бідним і нужденним та часто відвідувала в'язниці, де доглядала за хворими. Тетяна робила лише добрі справи та постійно молилася Господу. Однак жінка жила за часів гноблення християн, тому якось її схопили. Тетяну жорстоко катували та змушували поклонятися ідолам. Втім, свята відмовилася, за що була страчена.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

Не рекомендується носити чужий одяг, бо тоді вас переслідуватимуть невдачі протягом року.

Не слід лихословити, заздрити та пліткувати.

Не можна лінуватися й байдикувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то влітку багато дощитиме.

Якщо на небі добре видно зорі, то весна прийде скоро.

Якщо на вулиці холодно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо надворі вітряно, то влітку буде неврожай.

Що ще відзначають

День українського політв'язня. Його відзначають щороку 12 січня. Цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що з 12 по 14 січня, у 1972 році, відбувалися арешти великої групи українських дисидентів, серед яких були Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, В'ячеслав Чорновіл та Михайло Осадчий. Згодом цю подію почали називати "Арештованою колядою", оскільки напередодні люди колядували.