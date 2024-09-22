У давнину наші предки шанували цей день. Про його традиції та прикмети – розповість LifeStyle24.

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Традиції Дня осіннього рівнодення

Наші пращури влаштовували святкування, на які запрошували усіх своїх родичів. Ці гуляння символізували закінчення зборів врожаю та початок підготовки до зими. В оселях предки запалювали свічки, пекли пироги з капустою та молилися Сину Божому. Пізніше приготованими стравами пригощали й нужденних.

Також пращури позбавлялися старих речей, спалюючи їх у вогнищі. Так, здійснювався обряд очищення оселі від негативної енергії, оскільки всі негаразди зникали разом з полум'ям.

До того ж у цей день наші предки зривали горобину та ставили в будинку, аби вберегти своїх близьких від невдач. Водночас люди вірили, що ця рослина захистить оселю від злих духів.

Що цікаво, пращури не забували про вшанування пам'яті померлих родичів, тому протягом дня молилися за них і відвідували місця поховань.



День осіннього рівнодення 2024 / Фото Freepik

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде тепло, то зима буде м'якою.

Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то взимку буде багато снігу.

Якщо на горобині є чимало жовтого листя, то зима буде холодною.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.

Що не можна робити

У цей день не можна розпочинати нові справи, оскільки вони будуть приречені на невдачу. Не рекомендується планувати поїздки або відрядження, бо може статися непередбачуване.

Також заборонено сваритися, лихословити, оскільки тоді накличете біду в родину. Водночас не можна позичати або брати гроші в борг, бо почнуться фінансові проблеми.