LifeStyle24 детальніше розповість про День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської. Про прикмети й заборони – читайте далі в матеріалі.

До слова Коли святкуватимемо Великдень у 2025 році за новим церковним календарем

День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської

Теодора перебувала у щасливому шлюбі зі своїм чоловіком і проживала в Олександрії. Однак, міцні стосунки подружжя зруйнував багатій, який зацікавився дівчиною та спокусив її. Теодора зрадила свого коханого з іншим, через що почала ненавидіти себе. Дівчина більше не могла залишитися вдома, тому вирішила піти в монастир, де взяла чоловіче ім'я Феодор.

Таким чином, жінка захотіла присвятити все своє життя Богу та спокути провину перед близькою людиною. У монастирі Теодора носила чоловічий одяг, через що її припинили вважати дівчиною. Усі дізналися її стать лише після смерті жінки.

Що не можна робити

Не варто витрачати час на пусті балачки та розповсюджувати чутки, бо тоді зруйнуєте дружні стосунки з людьми.

Не рекомендується користуватися гострими предметами.

Не можна брехати та відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо сьогодні земля буде вологою, то протягом місяця очікуйте на дощі.

Якщо у лісі буде багато грибів, то зима буде холодною.

Якщо почуєте грім, то осінь потішить теплою погодою.

Якщо бджоли низько літатимуть над клумбами, то зима прийде пізно.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з тероризмом. 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку сталася трагедія – літаки, на борті яких були терористи, врізалися у вежі-близнюки та Пентагон. Кількість постраждалих складає понад 6 тисяч осіб, а загиблих – майже 3 тисячі людей. Офіційно відзначають цей день з 2008 року.

Усікновення голови Івана Предтечі. За старим календарем християни святкують цей день 11 вересня, тоді як за новим – 29 серпня. Іван Предтеча хрестив Ісуса та загинув від руки царя Ірода. Дружині правителя ніколи не подобався Хреститель, тому вона попросила коханого вбити святого.