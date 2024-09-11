LifeStyle24 детальніше розповість про День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської. Про прикмети й заборони – читайте далі в матеріалі.
До слова Коли святкуватимемо Великдень у 2025 році за новим церковним календарем
День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської
Теодора перебувала у щасливому шлюбі зі своїм чоловіком і проживала в Олександрії. Однак, міцні стосунки подружжя зруйнував багатій, який зацікавився дівчиною та спокусив її. Теодора зрадила свого коханого з іншим, через що почала ненавидіти себе. Дівчина більше не могла залишитися вдома, тому вирішила піти в монастир, де взяла чоловіче ім'я Феодор.
Таким чином, жінка захотіла присвятити все своє життя Богу та спокути провину перед близькою людиною. У монастирі Теодора носила чоловічий одяг, через що її припинили вважати дівчиною. Усі дізналися її стать лише після смерті жінки.
Що не можна робити
- Не варто витрачати час на пусті балачки та розповсюджувати чутки, бо тоді зруйнуєте дружні стосунки з людьми.
- Не рекомендується користуватися гострими предметами.
- Не можна брехати та відмовляти у допомозі нужденним.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні земля буде вологою, то протягом місяця очікуйте на дощі.
- Якщо у лісі буде багато грибів, то зима буде холодною.
- Якщо почуєте грім, то осінь потішить теплою погодою.
- Якщо бджоли низько літатимуть над клумбами, то зима прийде пізно.
Що ще відзначають
Всесвітній день боротьби з тероризмом. 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку сталася трагедія – літаки, на борті яких були терористи, врізалися у вежі-близнюки та Пентагон. Кількість постраждалих складає понад 6 тисяч осіб, а загиблих – майже 3 тисячі людей. Офіційно відзначають цей день з 2008 року.
Усікновення голови Івана Предтечі. За старим календарем християни святкують цей день 11 вересня, тоді як за новим – 29 серпня. Іван Предтеча хрестив Ісуса та загинув від руки царя Ірода. Дружині правителя ніколи не подобався Хреститель, тому вона попросила коханого вбити святого.