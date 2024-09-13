У цей день наші предки збирали ягідний врожай та спостерігали за журавлями. Про свято і заборони 13 вересня – читайте на LifeStyle24.
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День пам'яті святого Корнилія
Він жив у Кесарії, де був римським сотником. За життя чоловік неодноразово демонстрував поважливе ставлення до християнства, хоч і був язичником. Якось Корнилій зустрівся з ангелом Божим, який сказав йому познайомитися з апостолом Петром. Після зустрічі з послідовником Ісуса язичник почав вірити у Христа. Так, Корнилій став першим, кого апостол навернув у християнство. Своє життя святий присвятив Ісусу, будуючи храми та проповідуючи віру іншим. Чоловік спокійно зустрів смерть і помер без страждань.
Що не можна робити
- Не можна ворожити й гадати.
- Не рекомендується сваритися з рідними й близькими.
- Не варто сьогодні офіційно реєструвати шлюб, бо тоді він довго не протриває.
- Не треба згадувати старі образи.
Народні прикмети
- Якщо побачите сьогодні на траві росу, то протягом тижня буде тепла погода.
- Якщо піде дощ, то буде гарний врожай.
- Якщо жаби сидітимуть на березі вдень, то дощитиме весь тиждень.
- Якщо на городі буде багато ріпи, то покращиться фінансове становище в родині.
Що ще відзначають
Міжнародний день шоколаду. Національна асоціація кондитерів США заснувала це свято на честь американського підприємця Мілтона Герші. За життя чоловік впровадив численні інновації у виробництво шоколаду і карамелі та заснував компанію Hershey’s.
День позитивного мислення. Його відзначають з 2003 року. Головна мета – поширити ідею користі позитивних думок.