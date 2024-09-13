У цей день наші предки збирали ягідний врожай та спостерігали за журавлями. Про свято і заборони 13 вересня – читайте на LifeStyle24.

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День пам'яті святого Корнилія

Він жив у Кесарії, де був римським сотником. За життя чоловік неодноразово демонстрував поважливе ставлення до християнства, хоч і був язичником. Якось Корнилій зустрівся з ангелом Божим, який сказав йому познайомитися з апостолом Петром. Після зустрічі з послідовником Ісуса язичник почав вірити у Христа. Так, Корнилій став першим, кого апостол навернув у християнство. Своє життя святий присвятив Ісусу, будуючи храми та проповідуючи віру іншим. Чоловік спокійно зустрів смерть і помер без страждань.

Що не можна робити

Не можна ворожити й гадати.

Не рекомендується сваритися з рідними й близькими.

Не варто сьогодні офіційно реєструвати шлюб, бо тоді він довго не протриває.

Не треба згадувати старі образи.

Народні прикмети

Якщо побачите сьогодні на траві росу, то протягом тижня буде тепла погода.

Якщо піде дощ, то буде гарний врожай.

Якщо жаби сидітимуть на березі вдень, то дощитиме весь тиждень.

Якщо на городі буде багато ріпи, то покращиться фінансове становище в родині.

Що ще відзначають

Міжнародний день шоколаду. Національна асоціація кондитерів США заснувала це свято на честь американського підприємця Мілтона Герші. За життя чоловік впровадив численні інновації у виробництво шоколаду і карамелі та заснував компанію Hershey’s.

День позитивного мислення. Його відзначають з 2003 року. Головна мета – поширити ідею користі позитивних думок.