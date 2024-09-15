У цей день наші предки займалися домашнім господарством, зокрема доглядали за вівцями та молилися за здоров'я свійських тварин. Детальніше про День пам'яті великомученика Микити – розповість LifeStyle24.
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День пам'яті великомученика Микити
Святий Микита був готом за походженням і жив на берегах Дунаю. У 372 році чоловік вирішив присвятити своє життя Ісусу, тому прийняв християнство, попри різке ставлення інших до цієї віри. Великомученик навіть проповідував язичникам, що дуже не подобалося імператору Атанаріху, який переслідував і катував християн. Правитель вирішив вбити святого Микиту, спаливши його заживо.
Послідовники мученика знайшли тіло та поховали його за всіма традиціями в Кілікії, а потім у Константинополі. Згодом на могилі святого почали відбуватися дива – тяжкохворі віряни, які приходили до Микити, моментально одужували.
Що не можна робити
- Не варто прибирати в будинку.
- Не можна стригти волосся, бо тоді привабите негативну енергію у своє життя.
- Не рекомендується святкувати весілля та інші гучні події.
- Не можна займатися важкою фізичною працею та починати нові справи.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні буде тепла погода, то вона протриває всю осінь.
- Якщо піде дощ, то весна прийде пізно.
- Якщо побачите мурашники в лісі, то зима буде сувора.
- Якщо небо безхмарне, то сьогодні буде вітряно.
Що ще відзначають
Міжнародний день демократії. У світі відзначають це свято з 2007 року. Головна мета – поширити ідею свободи думки й прав людини.
Міжнародний день крапки. Це свято виникло у 2009 році завдяки книзі "Крапка", яку написав англійський письменник Пітер Рейнольдс. Історія про навчання дівчинки у школі та розкриття її творчого потенціалу дала поштовх вчителям використовувати ідеї твору під час роботи з дітьми.