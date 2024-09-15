У цей день наші предки займалися домашнім господарством, зокрема доглядали за вівцями та молилися за здоров'я свійських тварин. Детальніше про День пам'яті великомученика Микити – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті великомученика Микити

Святий Микита був готом за походженням і жив на берегах Дунаю. У 372 році чоловік вирішив присвятити своє життя Ісусу, тому прийняв християнство, попри різке ставлення інших до цієї віри. Великомученик навіть проповідував язичникам, що дуже не подобалося імператору Атанаріху, який переслідував і катував християн. Правитель вирішив вбити святого Микиту, спаливши його заживо.

Послідовники мученика знайшли тіло та поховали його за всіма традиціями в Кілікії, а потім у Константинополі. Згодом на могилі святого почали відбуватися дива – тяжкохворі віряни, які приходили до Микити, моментально одужували.

Що не можна робити

Не варто прибирати в будинку.

Не можна стригти волосся, бо тоді привабите негативну енергію у своє життя.

Не рекомендується святкувати весілля та інші гучні події.

Не можна займатися важкою фізичною працею та починати нові справи.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде тепла погода, то вона протриває всю осінь.

Якщо піде дощ, то весна прийде пізно.

Якщо побачите мурашники в лісі, то зима буде сувора.

Якщо небо безхмарне, то сьогодні буде вітряно.

Що ще відзначають

Міжнародний день демократії. У світі відзначають це свято з 2007 року. Головна мета – поширити ідею свободи думки й прав людини.

Міжнародний день крапки. Це свято виникло у 2009 році завдяки книзі "Крапка", яку написав англійський письменник Пітер Рейнольдс. Історія про навчання дівчинки у школі та розкриття її творчого потенціалу дала поштовх вчителям використовувати ідеї твору під час роботи з дітьми.