Пророк Самуїл врятував народ від поклоніння хибним Богам та присвятив все своє життя, аби привести людей до істини.

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З 12 років хлопчик чув голос Бога, який розповідав, які дива стануться в майбутньому. Коли все почало здійснюватися, Самуїла назвали пророком. Народом Самуїл керував 40 років та помер аж в глибокій старості.

Що не можна робити в цей день

Не радить в цей день сваритися з близькими людьми;

Не рекомендовано в цей день укладати шлюб, бо він буде нещасливим;

Заборонено в цей день давати гроші в борг;

Не можна стригти 20 серпня волосся.

Народні прикмети

– Хмари пливуть низько над землею – до негоди

– Кроти риють ями – взимку буде заметіль та завірюха

– Багатий урожай горобини – осінь буде дощова та похмура

– Журавлі летять високо та повільно – до добра

Що ще відзначають 20 серпня

За церковним календарем сьогодні іменини відзначають Віктор, Максим, Тимофій, Володимир, Іван, Федір. У цей день також відзначається Всесвітній день картоплі фрі та Всесвітній день ліні.