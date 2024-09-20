У цей день наші предки вже починали готувати запаси на зиму. Про заборони й прикмети 20 вересня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті великомученика Євстратія

Римський воїн Євстратій жив у III-IV століттях. Одного разу чоловік, який не сповідував християнство, зустрівся з вірянами. Вони розповіли йому про силу Ісуса Христа та переконали Євстратія прийняти цю віру. Однак, святий жив за часів переслідування християн, тому його схопили за власні переконання. Язичники наказали поклонитися ідолам, тоді як воїн не став цього робити, за що зазнав жорстоких тортур і мук.

Існує кілька версій загибелі Євстратія: перша – вбивство за допомогою холодної зброї, а друга – смерть через падіння з гори. Згодом на місці, де катували святого, почали відбуватися дива. Християни приходили туди, щоб зцілитися та помолитися Євстратію.

Що не можна робити

Не варто ходити до лісу, оскільки можна заблукати.

Не можна лихословити та пліткувати.

Не рекомендується дарувати подарунки, бо тоді погіршаться стосунки з людиною, яка отримає презент.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Якщо побачите на небі хмари, то сьогодні буде погана погода.

Якщо хвойні шишки виросли низько, то зима прийде рано.

Якщо на вулиці туман, то осінь потішить теплом.

Якщо сьогодні буде вітряно, то варто очікувати на негоду.

Що ще відзначають

Міжнародний день студентського спорту. У 2016 році це свято офіційно проголосила Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Головна мета цього дня – залучити якомога більше студентів до здорового способу життя та фізичної активності.