Восени українці зазвичай переводять годинники на годину назад. Коли цьогоріч Україна переходитиме на зимовий час – розповість Lifestyle24.

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Коли Україна перейде на зимовий час

Українці переходять на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня. У нашій країні протягом тривалого часу точилися дискусії щодо доречності щорічних переведень годинників. Тому вже 16 липня 2024 року депутати Верховної Ради України проголосували за законопроект № 4201 , який передбачає скасування переходу з літнього на зимній час.

Таким чином, у ніч з 26 на 27 жовтня українці переведуть годинники на зимовий час востаннє. Він має змінитися о 4:00 ранку, тому громадяни України спатимуть на годину більше.

Варто нагадати, що треба самостійно налаштувати час у механічних годинниках. Водночас сучасні гаджети зроблять це автоматично.

Чому почали переводити годинники в Україні

Традиція переходу з літнього на зимовий час виникла ще у 1981 році у Радянському Союзі. Головною метою переведення годинників було ефективніше використання денного світла та потреба у заощадженні струму.

Що цікаво, в Україні з 2011 року намагалися скасувати перехід на зимовий час. Однак, через невдоволення громадян прийняття рішення постійно відкладалося аж до 2024 року.