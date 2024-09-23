Такий перехід доволі сильно впливає на ритм життя людини, тому в Україні почали активно дискутувати щодо доречності постійних переведень годинників. Втім, відповідь на питання, чи востаннє переходитимуть громадяни на зимовий час, вже дала Верховна Рада України.

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Чи востаннє переводять годинники у 2024 році

Традиційно українці двічі переводили годинникову стрілку – навесні та восени. Однак, у 2024-му громадяни зроблять це востаннє. 16 липня цього року депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №4201, який скасовує переведення стрілок годинника. Тому Україна більше не переходитиме з літнього на зимовий час.

Це рішення було прийняте після численних обговорень громадян, які з 2020 року висловлювали своє невдоволення через щорічні переведення годинників.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що скасування переходу з літнього на зимовий час сприятиме захисту здоров'я населення. Вже 1 січня 2025 року цей закон набуде чинності.



Чи переводять годинники восени востаннє / Фото Freepik

Куди переводять годинник восени

У ніч з 26 на 27 жовтня українці переведуть годинник о 4 ранку на годину назад востаннє. Варто зазначити, що електронні пристрої автоматично перейдуть на новий час, тоді як інші гаджети варто налаштувати самостійно.