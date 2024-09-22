У давнину наші предки молилися Сину Божому та відмовлялися вживати рибу. Це пов’язано з триденним перебуванням Йони у череві кита, розповідає LifeStyle24.

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День пам'яті мученика Фоки й пророка Йони

Пророк Йона мав вирушити до язичницького міста Ніневії та проповідувати там християнство. Однак, чоловік не захотів виконувати Божу волю, тому вирішив втекти. Під час подорожі на кораблі здійнявся шторм, внаслідок чого пророка проковтнув кит. Йона пробув три дні у череві риби, але зміг врятуватися, бо читав молитви. Коли кит викинув чоловіка на берег, пророк таки прибув до Ніневії, де проповідував жителям християнство. Мешканці міста прийняли віру, за що Бог помилував їх на 200 років.

Священномученик Фока жив у місті Синоп, коли правителем був імператор Траян, який переслідував християн. Праведник славився своїм дотиком, що міг зцілювати людей. Коли імператор дізнався про діяльність Фоки, то наказав його позбавити волі, а потім катувати. Священномученика стратили, втопивши у водоймі.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не можна їсти риб і ловити їх.

Не рекомендується сваритися і лихословити.

Не варто байдикувати, лінуватися й довго спати, бо накличете фінансові труднощі.

Народні прикмети

Якщо побачите павутиння на вулиці, то взимку мало сніжитиме.

Якщо на деревах майже не лишилося листя, то зима буде морозною.

Якщо почуєте грім, то взимку не буде опадів.

Якщо ввечері тепліше, ніж вранці, то на наступний день буде вітряна погода.

Що ще відзначають

День осіннього рівнодення. Це явище настає, коли Сонце переходить з Північної півкулі в Південну. Завдяки цьому процесу забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна осінь, яка протриває до зимового сонцестояння, 21 грудня.

Всеукраїнський день дошкілля. Його відзначають у четверту неділю вересня з 2011 року. Це свято вшановує вихователів і персонал дитячих садків.