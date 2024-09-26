У цей день наші предки готували різноманітні овочеві страви. Про заборони й прикмети 26 вересня – розповість LifeStyle24.
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День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова
Іоанн був молодшим братом апостола Якова та улюбленим учнем Ісуса Христа. Богослов присвятив життя служінню Сину Божому, займався проповідуванням і навертав все більше людей до християнства. Перед своєю смертю Ісус довірив Іоанну доглядати за Дівою Марією. Вже після воскресіння Христа апостол вирушив до Ефеса, де зцілював знедолених і немічних за допомогою молитви. Згодом він навертав язичників на острові Патмос, де написав книгу "Одкровення". Після повернення на Ефес Іоанн створив Євангеліє і три Послання. Апостол прожив понад сто років і помер у колі своїх учнів.
Що не можна робити
- Не можна брехати й лихословити.
- Не варто вживати алкоголь.
- Не рекомендується користуватися гострими предметами.
- Не можна працювати після обіду, бо існує ризик накликати біду.
Народні прикмети
- Якщо побачите рожевий захід сонця, то на наступний день буде гарна погода.
- Якщо піде дощ, то до кінця тижня збережеться негода.
- Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.
- Якщо вранці холодно, то зима буде сніжною.
Що ще відзначають
Всесвітній день здоров'я довкілля. Це свято почали відзначати з 2011 року. Головна мета цього дня – нагадати проблеми із забрудненням навколишнього середовища.
День народження грамофона. Американський науковець Еміль Берлінер винайшов цей прилад у 1877 році. Грамофон одразу отримав прихильність людей завдяки простому механізму й гарному звучанню.