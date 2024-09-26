У цей день наші предки готували різноманітні овочеві страви. Про заборони й прикмети 26 вересня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова

Іоанн був молодшим братом апостола Якова та улюбленим учнем Ісуса Христа. Богослов присвятив життя служінню Сину Божому, займався проповідуванням і навертав все більше людей до християнства. Перед своєю смертю Ісус довірив Іоанну доглядати за Дівою Марією. Вже після воскресіння Христа апостол вирушив до Ефеса, де зцілював знедолених і немічних за допомогою молитви. Згодом він навертав язичників на острові Патмос, де написав книгу "Одкровення". Після повернення на Ефес Іоанн створив Євангеліє і три Послання. Апостол прожив понад сто років і помер у колі своїх учнів.

Що не можна робити

Не можна брехати й лихословити.

Не варто вживати алкоголь.

Не рекомендується користуватися гострими предметами.

Не можна працювати після обіду, бо існує ризик накликати біду.

Народні прикмети

Якщо побачите рожевий захід сонця, то на наступний день буде гарна погода.

Якщо піде дощ, то до кінця тижня збережеться негода.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то зима буде суворою.

Якщо вранці холодно, то зима буде сніжною.

Що ще відзначають

Всесвітній день здоров'я довкілля. Це свято почали відзначати з 2011 року. Головна мета цього дня – нагадати проблеми із забрудненням навколишнього середовища.

День народження грамофона. Американський науковець Еміль Берлінер винайшов цей прилад у 1877 році. Грамофон одразу отримав прихильність людей завдяки простому механізму й гарному звучанню.