У цей день наші предки збирали виноград і ягоди калини. Про заборони й прикмети 28 вересня – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого Харитона Сповідника

Він жив в Іконії за часів правління імператора Авреліана. Тоді переслідували християн і катували їх за непокору. Одного разу преподобного Харитона жорстоко побили та ув'язнили через його віру в Сина Божого. Коли святий вийшов на волю, його схопили розбійники. Злочинці прагнули вбити Харитона, але в них цього не вийшло. Преподобний отруїв вино, яке пили розбійники, тому зміг їх покинути. У печері, де його утримували, Харитон заснував храм, а згодом зайнявся побудовою інших церков.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати генеральне прибирання в будинку.

Не рекомендується починати нові справи.

Не варто обговорювати свої плани з рідними.

Не можна скаржитися на життя, бо накличете багато серйозних випробувань.

Народні прикмети

Якщо сьогодні вітряно, то зима буде морозною.

Якщо гарна погода вдень, то очікуйте на сніжну зиму.

Якщо птахи летять високо, то зима буде суворою.

Якщо вранці буде холодно, то зима прийде скоро.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби проти сказу. Його почали відзначати завдяки французькому мікробіологу Луї Пастеру. Дослідник винайшов сироватку для лікування сказу, завдяки якій тепер можна подолати цю хворобу.