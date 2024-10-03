У цей день наші предки починали топити піч, бо на вулиці було вже холодно. Про заборони й прикмети 3 жовтня – розповість LifeStyle24.
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День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта
Святий проживав в Афінах. Одного разу апостол Павло прибув до міста, де проповідував людям християнство. Почувши ці слова, Діонісій прийняв віру в Ісуса Христа, а згодом став першим єпископом в Афінах. Після страти апостола Павла, він продовжив проповідувати, зокрема у Галії, Франції. Протягом життя Діонісій вірно служив Сину Божому і діяв на благо християн. За часів переслідувань вірян єпископа стратили язичники в місті Лютеції.
Що не можна робити
- Не варто скандалити й сваритися з рідними.
- Не можна запрошувати гостей у дім.
- Не рекомендується стригтися, бо тоді притягнете біди.
- Не варто лихословити й заздрити.
Народні прикмети
- Якщо на небі темні хмари, то взимку буде багато снігу.
- Якщо вранці туманно, то зима прийде нескоро.
- Якщо сьогодні тепло, то зима буде м'якою.
- Якщо буде вітряно, то очікуйте на похолодання.
Що ще відзначають
Всесвітній день грибників. Його відзначають люди, які полюбляють восени збирати гриби в лісі. Це свято зазвичай проводять у сімейному колі на природі.