У цей день наші предки починали топити піч, бо на вулиці було вже холодно. Про заборони й прикмети 3 жовтня – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на жовтень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта

Святий проживав в Афінах. Одного разу апостол Павло прибув до міста, де проповідував людям християнство. Почувши ці слова, Діонісій прийняв віру в Ісуса Христа, а згодом став першим єпископом в Афінах. Після страти апостола Павла, він продовжив проповідувати, зокрема у Галії, Франції. Протягом життя Діонісій вірно служив Сину Божому і діяв на благо християн. За часів переслідувань вірян єпископа стратили язичники в місті Лютеції.

Що не можна робити

  • Не варто скандалити й сваритися з рідними.
  • Не можна запрошувати гостей у дім.
  • Не рекомендується стригтися, бо тоді притягнете біди.
  • Не варто лихословити й заздрити.

Народні прикмети

  • Якщо на небі темні хмари, то взимку буде багато снігу.
  • Якщо вранці туманно, то зима прийде нескоро.
  • Якщо сьогодні тепло, то зима буде м'якою.
  • Якщо буде вітряно, то очікуйте на похолодання.

Що ще відзначають

Всесвітній день грибників. Його відзначають люди, які полюбляють восени збирати гриби в лісі. Це свято зазвичай проводять у сімейному колі на природі.