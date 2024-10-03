У цей день наші предки починали топити піч, бо на вулиці було вже холодно. Про заборони й прикмети 3 жовтня – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на жовтень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті священномученика Діонісія Ареопагіта

Святий проживав в Афінах. Одного разу апостол Павло прибув до міста, де проповідував людям християнство. Почувши ці слова, Діонісій прийняв віру в Ісуса Христа, а згодом став першим єпископом в Афінах. Після страти апостола Павла, він продовжив проповідувати, зокрема у Галії, Франції. Протягом життя Діонісій вірно служив Сину Божому і діяв на благо християн. За часів переслідувань вірян єпископа стратили язичники в місті Лютеції.

Що не можна робити

Не варто скандалити й сваритися з рідними.

Не можна запрошувати гостей у дім.

Не рекомендується стригтися, бо тоді притягнете біди.

Не варто лихословити й заздрити.

Народні прикмети

Якщо на небі темні хмари, то взимку буде багато снігу.

Якщо вранці туманно, то зима прийде нескоро.

Якщо сьогодні тепло, то зима буде м'якою.

Якщо буде вітряно, то очікуйте на похолодання.

Що ще відзначають

Всесвітній день грибників. Його відзначають люди, які полюбляють восени збирати гриби в лісі. Це свято зазвичай проводять у сімейному колі на природі.