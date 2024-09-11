Наші пращури вірили, що саме 11 вересня варто прощатися з літом і зустрічати осінь. Детальніше про свято і заборони цього дня – читайте на Lifestyle24.

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Усікновення голови Івана Предтечі

Іван ніколи не подобався дружині царя Ірода, тому вона бажала ув'язнення та катування святого. Жінка настільки сильно хотіла побачити смерть Хрестителя, що змусила свою доньку Саломію допомогти їй у здійсненні мрії. Дівчина станцювала для царя, через що отримала можливість попросити у нього все, що тільки забажає. Саломія сказала, що їй мають принести голову Івана на золотій тарілці, тому Ірод наказав стратити святого.

Послідовники Предтечі поховали його тіло, тоді як дівчина понесла покарання за свій страшний вчинок. Взимку під час прогулянки Саломія несподівано впала у воду, оскільки лід не витримав її ваги. Дівчині відтяло голову одразу після падіння, а її тіло так і не знайшли.

Що не можна робити

У день великого свята важливо дотримуватися певних заборон. Так, не варто лихословити, гучно лаятися та сваритися, бо тоді зруйнуєте дружні стосунки з усіма знайомими. Також не рекомендується виконувати роботу, яка потребує використання гострих предметів. Наші предки навіть боялися взяти в руки ніж у цей день, тому намагалися готувати їжу без нього.

До того ж сьогодні не можна вживати м'ясні та молочні продукти. Краще надайте перевагу овочам і фруктам, але не нарізайте їх. Водночас варто відмовитися від їжі червоного кольору, оскільки вона нагадуватиме кров Івана Предтечі.

Коли святкують за новим календарем

У 2023 році Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому дати, коли християни відзначають свята, перенеслися на 13 днів. За старим календарем Усікновення голови Івана Предтечі святкують 11 вересня, тоді як за новим – 29 серпня.