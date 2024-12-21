Такі традиції продовжують об'єднувати родини та нагадувати про духовну суть Різдва. LifeStyle24 підготував чарівні віншування, які принесуть мир, щастя та добробут господарям.

Цікаво Найщиріші віншування на Різдво 2024: добірка теплих привітань зі святом

Добірка віншувань на Різдво 2024

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров'ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай народжене дитятко в вертепі на сіні

Принесе мир і радість всій вашій родині.

А Матір Божа, Матір єдина,

Випросить ласки у свого Сина.

Хай Господь вас охороняє!

Христос ся рождає!

***

Зі святом усіх Різдва Христова!

І здоров'я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.

Щоб добро було у хаті,

Щоб були усі багаті.

Хай у День Різдва Христова

Зірка в небі сяє знову.

Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливий сміх,

Господи, благослови усіх!

***

А тепер вам, чесний господарю, хочу побажати

За те, що так щиро прийняв нас до хати.

Нехай Бог благословить вас своєю рукою,

Й далі в щасті проживайте, у добрі, в спокою.

Хай Пречиста Діва своїм омофором

Захищає вас від злого з усім вашим двором.

А за цим словом віншую вас, чесний:

Славний та величний наш господарю,

Усім гараздом, що собі у Бога бажаєте

Та думкою гадаєте.

Поможи вам, Господи, ці свята мирно

Одпровадити і других у радості й

Веселості щасливо дочекати.

А нам, колядникам, ласкаві будьте,

За зле не мати, що у ваш чесний

Та величний двір повернули.

Поверни до вас, Господи Боже,

Ласкою своєю небесною

На цілий рік і вік.

Цим вас віншуємо, а самі усім

Чесним та ґречним низько кланяємся.

Христос ся рождає!

Різдвяні віншування 2024 / Фото "ВСВІТІ"

***

Хай в році Новім, при святому Різдві,

Усі мрії сповняться – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

Приносить додому приємні новини!

Царі, що йтимуть Ісуса вітати,

Хай вступлять з дарами й до вашої хати!

****

Хай дзвін кришталевий Різдвяних цих днів

Несе тільки радість і щастя у дім.

Нехай новорічна чудова пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай квітне любов і достаток в сім’ї

Оточують друзі на рідній землі,

Здоров'я вам зичим і років без ліку,

Господньої ласки на многії літа!

***

Щоб Ісус маленький,

Що родився нині,

Приніс щастя й радість

Всій вашій родині.

Хай вашу хату зло обминає.

Живіть в мирі й злагоді –

Христос ся Рождає!

***

Веселий день, весела новина!

Вітає Ісус Вас, маленька дитина!

Вітає і хоче Вам щиро сказати,

Благословення принести до хати!

Може, в тій хаті кого бракує,

Може, в тій хаті хто гірко сумує.

Кого бракує – не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте.

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Всіх вас вітаєм в Україні,

Щоб ниви зростали без грому, без тучі,

Добром наливалися зерна блискучі,

Хай вам Бог в кождім ділі помагає.

Христос ся рождає!