Такі традиції продовжують об'єднувати родини та нагадувати про духовну суть Різдва. LifeStyle24 підготував чарівні віншування, які принесуть мир, щастя та добробут господарям.
Цікаво Найщиріші віншування на Різдво 2024: добірка теплих привітань зі святом
Добірка віншувань на Різдво 2024
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров'ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
***
Хай народжене дитятко в вертепі на сіні
Принесе мир і радість всій вашій родині.
А Матір Божа, Матір єдина,
Випросить ласки у свого Сина.
Хай Господь вас охороняє!
Христос ся рождає!
***
Зі святом усіх Різдва Христова!
І здоров'я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.
Щоб добро було у хаті,
Щоб були усі багаті.
Хай у День Різдва Христова
Зірка в небі сяє знову.
Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливий сміх,
Господи, благослови усіх!
***
А тепер вам, чесний господарю, хочу побажати
За те, що так щиро прийняв нас до хати.
Нехай Бог благословить вас своєю рукою,
Й далі в щасті проживайте, у добрі, в спокою.
Хай Пречиста Діва своїм омофором
Захищає вас від злого з усім вашим двором.
А за цим словом віншую вас, чесний:
Славний та величний наш господарю,
Усім гараздом, що собі у Бога бажаєте
Та думкою гадаєте.
Поможи вам, Господи, ці свята мирно
Одпровадити і других у радості й
Веселості щасливо дочекати.
А нам, колядникам, ласкаві будьте,
За зле не мати, що у ваш чесний
Та величний двір повернули.
Поверни до вас, Господи Боже,
Ласкою своєю небесною
На цілий рік і вік.
Цим вас віншуємо, а самі усім
Чесним та ґречним низько кланяємся.
Христос ся рождає!
Різдвяні віншування 2024 / Фото "ВСВІТІ"
***
Хай в році Новім, при святому Різдві,
Усі мрії сповняться – давні й нові.
Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини
Приносить додому приємні новини!
Царі, що йтимуть Ісуса вітати,
Хай вступлять з дарами й до вашої хати!
****
Хай дзвін кришталевий Різдвяних цих днів
Несе тільки радість і щастя у дім.
Нехай новорічна чудова пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай квітне любов і достаток в сім’ї
Оточують друзі на рідній землі,
Здоров'я вам зичим і років без ліку,
Господньої ласки на многії літа!
***
Щоб Ісус маленький,
Що родився нині,
Приніс щастя й радість
Всій вашій родині.
Хай вашу хату зло обминає.
Живіть в мирі й злагоді –
Христос ся Рождає!
***
Веселий день, весела новина!
Вітає Ісус Вас, маленька дитина!
Вітає і хоче Вам щиро сказати,
Благословення принести до хати!
Може, в тій хаті кого бракує,
Може, в тій хаті хто гірко сумує.
Кого бракує – не забувайте,
Хто гірко сумує – розвеселяйте.
Разом з Ісусом маленьким на сіні
Всіх вас вітаєм в Україні,
Щоб ниви зростали без грому, без тучі,
Добром наливалися зерна блискучі,
Хай вам Бог в кождім ділі помагає.
Христос ся рождає!