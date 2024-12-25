24 Канал підготував добірку найкращих віншування, які подарують вашим рідним особливе тепло цього святкового дня. Нехай ці слова принесуть радість і світло кожній родині!

Цікаво Різдво вже на порозі: чарівні віншування, які подарують радість і щастя

Добірка віншувань на Різдво 2024

Мир тобі, українська родино!

Хай святиться тут Боже ім'я!

Хай панує між Вами щоднини

Щире слово і Правда свята.

Годі смутку! Вам радість звіщаю,

Що Месія на землю прийшов!

Що в вертепі, у яслах на сіні

Народилося нині Дитя,

Тож радіймо, сини України,

Прославляймо Мапятко-Христа!

Христос ся рождає!

***

В морозяні дні, у дні снігопаду

Маленький Ісусик вітає нас радо.

Всміхається всім Пресвятеє Дитя,

Дарує нам свято і радість життя.

Ми нині душею до ясел горнімся

Малому Ісусу низенько вклонімся.

Він тягне до нас свої рученята,

Щоб нас пригорнути й нас обійняти.

Замешкай у мені, маленька Дитино,

Бо серце моє, наче ясла гостинні,

І нині у мене душа величає.

Христос ся рождає!

Христос ся рождає!

***

Красна лілея в раю ся розвила

Там Пречиста Діва Сина породила.

Ангели в небі співають,

Ісуса Христа вихваляють.

І ми тут співаймо,

Христа вихваляймо.

Аби дав нам Бог тут довго прожити,

І небесне Царство заслужити.

Христос ся рождає!

***

Слава Богу, люди добрі,

З Вифлеєму ми ідем,

Та ступаємо усюди

Й вістку радісну несем.

Що Христос – Спаситель світу

Народився у стаєнці,

І яскраво зірка світить

Тій Господній там Дитинці.

Будьте добрі, пустіть в хату,

Бо далека нам дорога,

Звольте нам колядувати

І славити Христа-Бога.

Віншування на Різдво 2024 / Фото Pinterest

***

Христос рождається.

Зоря всміхається,

Мир людям всім.

З цим щирим словом

Будьте здорові,

Щастя в ваш дім.

***

Прощавайте, мир в цій хаті

Щасливі будьте і багаті,

Майте волю добру, гожу

Тільки вірте в ласку Божу

Ласка Божа вас спасе

Край і нарід піднесе!

Христос ся рождає!

Будьте здорові,

Веселі й багаті,

Щоб радість і щастя

Цвіли в вашій хаті.

Ще зичимо у цю годину,

Щоб Бог беріг вашу родину,

Щоб всяке лихо вас минало,

Добро у домі гостювало.

Щоб скінчилася сваволя,

Пропала вікова неволя.

І щоб з Христом посеред поля

Засяяла Вкраїні воля!

***

Прийміть щирі привітання

Із Різдвом Христовим!

Та сердечні побажання

Щастя і любові!

А як будем жити в згоді

В рідній хаті, в дружнім роді,

Отоді над нашим краєм

Ясне сонечко засяє.

Христос ся рождає!