24 Канал підготував добірку найкращих віншування, які подарують вашим рідним особливе тепло цього святкового дня. Нехай ці слова принесуть радість і світло кожній родині!
Цікаво Різдво вже на порозі: чарівні віншування, які подарують радість і щастя
Добірка віншувань на Різдво 2024
Мир тобі, українська родино!
Хай святиться тут Боже ім'я!
Хай панує між Вами щоднини
Щире слово і Правда свята.
Годі смутку! Вам радість звіщаю,
Що Месія на землю прийшов!
Що в вертепі, у яслах на сіні
Народилося нині Дитя,
Тож радіймо, сини України,
Прославляймо Мапятко-Христа!
Христос ся рождає!
***
В морозяні дні, у дні снігопаду
Маленький Ісусик вітає нас радо.
Всміхається всім Пресвятеє Дитя,
Дарує нам свято і радість життя.
Ми нині душею до ясел горнімся
Малому Ісусу низенько вклонімся.
Він тягне до нас свої рученята,
Щоб нас пригорнути й нас обійняти.
Замешкай у мені, маленька Дитино,
Бо серце моє, наче ясла гостинні,
І нині у мене душа величає.
Христос ся рождає!
Христос ся рождає!
***
Красна лілея в раю ся розвила
Там Пречиста Діва Сина породила.
Ангели в небі співають,
Ісуса Христа вихваляють.
І ми тут співаймо,
Христа вихваляймо.
Аби дав нам Бог тут довго прожити,
І небесне Царство заслужити.
Христос ся рождає!
***
Слава Богу, люди добрі,
З Вифлеєму ми ідем,
Та ступаємо усюди
Й вістку радісну несем.
Що Христос – Спаситель світу
Народився у стаєнці,
І яскраво зірка світить
Тій Господній там Дитинці.
Будьте добрі, пустіть в хату,
Бо далека нам дорога,
Звольте нам колядувати
І славити Христа-Бога.
Віншування на Різдво 2024 / Фото Pinterest
***
Христос рождається.
Зоря всміхається,
Мир людям всім.
З цим щирим словом
Будьте здорові,
Щастя в ваш дім.
***
Прощавайте, мир в цій хаті
Щасливі будьте і багаті,
Майте волю добру, гожу
Тільки вірте в ласку Божу
Ласка Божа вас спасе
Край і нарід піднесе!
Христос ся рождає!
Будьте здорові,
Веселі й багаті,
Щоб радість і щастя
Цвіли в вашій хаті.
Ще зичимо у цю годину,
Щоб Бог беріг вашу родину,
Щоб всяке лихо вас минало,
Добро у домі гостювало.
Щоб скінчилася сваволя,
Пропала вікова неволя.
І щоб з Христом посеред поля
Засяяла Вкраїні воля!
***
Прийміть щирі привітання
Із Різдвом Христовим!
Та сердечні побажання
Щастя і любові!
А як будем жити в згоді
В рідній хаті, в дружнім роді,
Отоді над нашим краєм
Ясне сонечко засяє.
Христос ся рождає!