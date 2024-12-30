За допомогою віршованих привітань люди бажають один одному добробуту, здоров'я та миру. 24 Канал підготував добірку віншувань на Щедрий вечір, які принесуть щастя на наступний 2025 рік.

Цікаво Їх співають вже кілька поколінь: добірка старовинних щедрівок, які може вивчити кожен

Добірка віншувань на Щедрий вечір

На щастя, на здоров'я, на той Новий рік

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбі ясні зорі,

Щоб вам родила пшениченька в полі.

А в тій торбині місяць ясненький,

Щоб на вашім столі хліб був біленький.

А в тій торбині листячко з дуба,

Була б здорова родинонька люба.

Все з тої торбини я висипаю,

В торбу покласти гарненько прохаю:

Кільце ковбаски, грудочку сала,

Пампух, горішки, яблучок пару,

Можна ще дати меду горнятко,

Щоб віншування йшло цілий рік гладко.

Не будьте скупі, господароньку,

На другий рік вернусь з повною торбонькою.

***

Віншуєм вам нині усі добрі люди.

Нехай поміч Божа завжди з вами буде.

Хай кожної днини, кожної години

Бог благословить, біда хай загине!

Будьте здорові разом з діточками.

Нехай смутку й горя не буде між вами.

Худібка і бджілка нехай виростає,

А град, вогонь, хмара нехай вас минає.

Нехай добре родить жито і пшениця,

Усякеє збіжжя, усяка пашниця!

***

Господареньку, господиноньку,

Вияви личко та у віконечко.

А з віконечка на подвір'ячко,

Та подаруй нам за колядочку.

Ой що ж ми тобі колядували,

Колядували, дім звеселяли.

А за сим словом, будь же нам здоров,

Можний паноньку, господароньку.

Не сам з собою, а з господинею

З господинею та з діточками.

Віншуємо ж тебе щастям, здоров'ям,

Щастям, здоров'ям та Новим роком,

Та й Новим роком, та й довгим віком!

Віншування на Щедрий вечір / Фото Pinterest

***

Дай же вам Боже, у полі роду,

у полі роду, у хаті згоди.

Дай же вам Боже, широкії ниви,

а на тих нивах рясні ячмена,

В перо – перисті, в зерно – зернисті,

В зерно – зернисті, в колоски – колосисті.

Віншуємо вас щастям, здоров'ям,

Щасливі свята, многії літа!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

А за сим словом, будьте здорові,

Господиненько цього домоньку.

Не сама з собою, із господарем.

Ой дай Вам Боже, у полі врожай,

У полі врожай на пшениченьку

На рясні снопи та густі копи.

Щоб Ви ходили межи нами,

Як ясний місяць між зірками,

Як ясна зоря межи зорями,

Так господиня межи копами.

***

А за сим словом, бувай же здоров,

Бувай же здоров, білий молодче,

Білий молодче, на ім'я (ім'я хлопця)

Не сам собою, з отцем, з маткою,

Ой з братчиками та й з сестричками

Та й з усім родом, з красним обходом.

Дай же ти, Боже, в городі зілля,

В городі зілля, в домі весілля.

Гучне весілля, на славу втішне,

Рости великий, будь довговічний.

Будь довговічний, людям величний,

Отцю та мамці на утіхоньку,

А людям добрим на порадоньку.

Віншуєм тебе щастям, здоров'ям, зеленим вінком,

Та ще й княгинею – красною дівкою.