У цей день заведено ходити від хати до хати та бажати господарям щастя, здоров'я та добробуту. 24 Канал підготував добірку гарних віншувань на Щедрий вечір, без яких неможливо уявити привітання. Вивчіть їх та подаруйте приємні емоції іншим.

Цікаво Найгарніші віншування на Щедрий вечір 2024: щирі слова, які принесуть щастя й достаток

Добірка віншувань на Щедрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

Наш господар як те сонце!

Господиня, як калина!

А діточки, як квіточки!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрий Вечір! Добрий Вечір!

На щастя, на здоров'я,

На Новий Рік,

Щоб уродило краще,

Ніж торік

Жито, пшениця,

Всяка пашниця,

Коноплі – по стелю,

Сорочка – по землю,

А льон – по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Щедрий Вечір! Добрий Вечір!

На щастя, на здоров'я,

На Новий Рік,

Щоб уродило краще,

Ніж торік

Жито, пшениця,

Всяка пашниця,

Коноплі – по стелю,

Сорочка – по землю,

А льон – по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза – на диво,

Ячмінь – на пиво,

Пшениця – на коровай,

А ти, господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилась,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі, господарю, на все!

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці – любові,

А в хаті – добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я нівроку –

Нового вам Року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих, чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Нового року!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!